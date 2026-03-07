Samsun, Yem Bitkisi Üretiminde Lider - Son Dakika
Samsun, Yem Bitkisi Üretiminde Lider

Samsun, Yem Bitkisi Üretiminde Lider
07.03.2026 11:37
Samsun, yem bitkisi üretiminde Türkiye'nin öncüsü, 381 bin ton adi fiğ ile yüzde 20'lik paya sahip.

Hayvancılık sektörünün vazgeçilmez ürünlerinden yem bitkisi üretiminde Samsun, Türkiye'nin öncüsü konumunda. Fiğ otu, bezelye, Macar fiği tohumu ve silajlık mısır başta olmak üzere birçok üründe üretim liderliği elinde bulunduruyor.

Yılda 381 bin 130 ton adi fiğ yeşil otu üretimiyle Türkiye genelinde yaklaşık yüzde 20'lik paya sahip olan Samsun, 242 bin 649 dekar ekili alanla ülke sıralamasında 1'inci sırada yer alıyor.

Samsun'un üretim listesi yalnızca bununla sınırlı değil. İlde yıllık 2 bin 112 ton adi fiğ tohumu ile Türkiye 2'nciliği, 34 bin 636 ton yemlik bezelye ile 3'üncülük, 497 ton Macar fiği tohumu ile 4'üncülük, 1 milyon 32 bin ton silajlık mısır ile 6'ncılık ve 28 bin 540 ton Macar fiği yeşil otu ile 9'unculuk elde ediliyor.

Ayrıca il, yılda 121 bin 592 ton yulaf, 22 bin 63 ton korunga ve 350 ton hayvan pancarı üretimiyle bu ürünlerde de Türkiye'nin önde gelen üreticileri arasında yer alıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Türkiye, Samsun, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
