Samsun'a 150 milyonluk HASDÖV yatırımı
Samsun'a 150 milyonluk HASDÖV yatırımı

Samsun\'a 150 milyonluk HASDÖV yatırımı
22.04.2026 22:56  Güncelleme: 22:57
Samsun'da yapılan OSB Yönetim Kurulu toplantısında, 150 milyon TL bütçeli Hassas Sıcak Dövme Uygulama Merkezi projesi ele alındı. Projenin, bölgenin ileri teknoloji üretim kapasitesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 150 milyon TL bütçeli Hassas Sıcak Dövme (HASDÖV) Uygulama Merkezi projesi görüşüldü.

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Yeni OSB Müdürlüğü yürütücülüğünde hayata geçirilmesi planlanan ve yıllık 800 bin parça üretim kapasitesine sahip olacak HASDÖV Uygulama Merkezi hakkında kurul üyelerine detaylı bilgi verildi. Projenin, bölgenin ileri teknoloji üretim kapasitesine önemli katkı sunması hedefleniyor.

Toplantıda ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen "2025 Yılı Cazibe Merkezleri Destekleme Programı" kapsamındaki çalışmalar değerlendirildi. Yeni OSB'de yürütülen mevcut iş ve işlemler de ele alındı.

Öte yandan, bölgede faaliyet gösterecek mesleki ve teknik eğitim kurumları ile teknoloji kolejlerinde öğrenim görecek öğrencilerin teorik ve uygulamalı eğitim süreçleri, nitelikli iş gücü yetiştirilmesi ve sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının karşılanmasına yönelik planlamalar da görüşüldü.

Toplantıya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Vali Yardımcısı Vekili ve Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Yeni OSB Müdürü Oğuz Keleş ve Mimar Salih Köksal da katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'a 150 milyonluk HASDÖV yatırımı - Son Dakika

SON DAKİKA: Samsun'a 150 milyonluk HASDÖV yatırımı - Son Dakika
