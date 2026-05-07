Samsung'dan Grev Açıklaması

07.05.2026 18:13
Samsung, sendikalı çalışanların grev planına karşı sorumlu tutum sergileyeceğini duyurdu.

Güney Kore merkezli elektronik şirketi "Samsung Electronics", sendikalı çalışanların 18 günlük grev düzenleme planını açıklaması üzerine, "yönetimin sorumlu bir tutum sergileyeceği" mesajını verdi.

Yonhap'ın haberine göre, Samsung'un üst yöneticilerinden sendikalı işçilerin ikramiye artışı talebiyle duyurduğu greve ilişkin açıklama yapıldı.

Sendikayla müzakerelerin süreceğine işaret edilen açıklamada, "Mevcut zorlu küresel iş ortamında, şirketin gelecekteki rekabet gücünün zayıflamaması için yönetimin her üyesi sorumlu bir tutum sergileyecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, gelecekte rekabet gücünün zarar görmemesi için çalışanlardan ellerinden gelenin en iyisini yapmaları istendi.

Güney Kore Çalışma Bakanı Kim Young-hoon ise taraflara müzakereleri sürdürmeleri çağrısında bulunurken görüşmelere hükümetin destek vereceğini de belirtti.

Sendikalı çalışanlardan grev kararı

Sendikalı çalışanlar, 21 Mayıs'tan 7 Haziran'a kadar sürecek 18 günlük bir grev düzenlemeyi planladıklarını açıklamış ve performansa dayalı ikramiyelerin artırılmasını talep etmişti.

Söz konusu grevin, şirkete yaklaşık 20,3 milyar dolara mal olabileceğinin yanı sıra yarı iletken tedarik zincirine ve genel olarak ekonomiye zarar verebileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

