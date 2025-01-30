Samsung, Eclipsa Audio ile 3D Ses Deneyimi Sunacak - Son Dakika
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Ekonomi

Samsung, Eclipsa Audio ile 3D Ses Deneyimi Sunacak

Samsung, 2025 serisi TV'lerde ve soundbar'larda 3D ses teknolojisi Eclipsa Audio'yu tanıttı.

30.01.2025 12:46
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Samsung Electronics, 3 boyutlu ses teknolojisi Eclipsa Audio'nun 2025 serisi televizyon ve ses sistemlerine (soundbar) entegre edileceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung'un Google işbirliğiyle geliştirdiği 3 boyutlu Eclipsa Audio özelliği, Crystal UHD'den Neo QLED 8K'ya kadar, Samsung'un tüm 2025 serisi televizyonlarında kullanılabilecek.

Üst düzey ses ve görüntü deneyimi sunmayı hedefleyen teknoloji, gelişmiş 3 boyutlu ses özellikleriyle ev eğlencesini daha sürükleyici ve gerçekçi bir boyuta taşımayı amaçlıyor.

İçerik üreticileri, Eclipsa Audio sayesinde seslerin konumu, yoğunluğu ve uzamsal yansımalarını hassas bir şekilde ayarlayarak gerçekçi ve sürükleyici üç boyutlu ses deneyimleri oluşturabiliyor.

Samsung, Eclipsa Audio teknolojisini deneyimlemek isteyen tüketicilere geniş bir ürün yelpazesi sunmayı hedefliyor.

İçerik üreticileri, Eclipsa Audio destekli videolarını YouTube'a yükleyebilirken, 2025 serisi Samsung cihazları, paylaşılan içerikleri üstün uzamsal ses deneyimiyle oynatabilecek.

Samsung ve Google, tutarlı bir ses kalitesi için Eclipsa Audio kullanan cihazlara özel bir sertifika programı oluşturmak üzere Telekomünikasyon Teknolojisi Birliği (TTA) ile çalışıyor ve kullanıcıların yüksek ses kalitesi standartlarını deneyimlemesini sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve Görsel Ekran İş Birimi AR-GE Ekibi Başkanı Taeyong Son, Eclipsa Audio'nun 2025 serisi televizyonlara ve soundbar serisine eklenmesiyle ilgili, "Bu inovasyon, etkileyici ses deneyimine yeni imkanlar kazandırıyor ve ev eğlencesinin geleceğini şekillendirme konusundaki kararlılığımızın altını çiziyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Televizyon, Teknoloji, Ekonomi, Samsung, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsung, Eclipsa Audio ile 3D Ses Deneyimi Sunacak - Son Dakika

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