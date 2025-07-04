Samsung Galaxy Watch ile Sağlıklı Yaşam Destekleniyor

Samsungun'un yakında piyasaya çıkarmayı planladığı Galaxy Watch serisi, uykuyu, kalp sağlığını, egzersiz ve beslenme rutinlerini takip eden bir dizi yeni özelliğiyle kullanıcılarının sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmesine destek olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Galaxy Watch'un sunduğu yeni özellikler arasında uykuyu optimize eden "Bedtime Guidance" ve antrenman stratejileri oluşturmaya yardımcı olan "Koşu Koçluğu" özellikleri bulunuyor.

En yeni Galaxy Watch serisinde sunulacak olan "One UI 8 Watch" ile kullanılabilecek olan yeni özellikler, temmuz itibarıyla sınırlı sayıda Galaxy Watch kullanıcısı tarafından beta programı aracılığıyla denenebiliyor.

Samsung Health'in yeni özellikleri, zindelikle ilgili anlık geri bildirimler vererek kullanıcının sağlıklı alışkanlıklar geliştirmesini destekliyor. Bu özellikler, rozetlerle veya uyarılarla kullanıcı davranışlarının etkilerini anlık olarak göstererek kazanılan alışkanlıkların sürdürülmesine destek oluyor.

Marka, uyku düzeni analizi, uyku koçluğu ve uyku ortamının optimize edilmesi gibi uykuyla ilgili araçlarını sürekli olarak geliştiriyor. Samsung'un sunduğu bu araçlar içerisinde, uyku bozukluğu rahatsızlığını veya uyku apnesinin belirtilerini tespit eden ve buna karşı önlemlerin alınmasına yardımcı olan bir özellik de bulunuyor.

Şirket kullanıcının yaşam tarzına ve uyku düzenine en uygun yatma saatini önererek ve bu saate uyunması için hatırlatıcılar göndererek daha iyi uyku için ek araçlar sunuyor.

Son üç güne ait uyku düzenini analiz eden bu özellik, uyku ihtiyacını ve "sirkadiyen ritmi"ni değerlendiriyor ve ertesi günkü uyanık duruma en iyi faydayı sunacak yatma saatini hesaplıyor.

Bu özellik, öncelikle, düzensiz uyku saatlerinden sonra uykularını optimize etmek isteyenlere fayda sağlıyor. Birkaç gün boyunca planlanandan daha geç yatıldığında veya hafta içi ve hafta sonu uyku saatleri tutarsız bir hal aldığında, Uyku Zamanı Rehberliği özelliği, bu faktörleri dikkate alarak yeterli uykunun almasını sağlıyor.

Sakatlıkların önüne geçen antrenmanlar öneren Uyku Koçluğu özelliği

Samsung, koşucuları destekleyerek herkesin aktif kalmasına ve egzersiz hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan özellikler de geliştiriyor. Koşucuların maratonları güvenli bir şekilde tamamlamasına yardımcı olmak üzere optimize edilmiş yoğunlukta ve sakatlıkların önüne geçen antrenmanlar öneren Uyku Koçluğu özelliği, yeni başlayanlar için ideal bir özellik olarak öne çıkıyor.

Yalnızca saati takıp 12 dakika koşunca bile kullanıcının performansı ve koşu seviyesi 1 ila 10 arasında analiz ediliyor. Belirlenen seviyeye göre, kullanıcıya yarı maraton veya tam maratonun tamamlanmasına yardımcı olacak ayrıntılı bir antrenman planı sunuluyor. Özellik dahilinde antrenman seansı tamamlanabiliyor, seviye artırılabiliyor veya bir sonraki koşunun kilidi açılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Mobil Deneyim Dijital Sağlık Ekibi Başkanı ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Hon Pak, uykunun, fiziksel ve zihinsel sağlığı, sosyal ilişkileri ve iş performansını etkilediği için sağlık yaklaşımlarının temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

Hon Pak, Galaxy Watch ile uyku odaklı bütünsel bilgiler sunmaya ve bu bilgilerin günlük yaşamda anlamlı değişiklikler oluşturmasına odaklandıklarını vurgulayarak, "Bu yaklaşımın, proaktif bakım ve bütünsel sağlık yönetimi yoluyla daha zinde bir yaşam sürdürmeyi sağlama vizyonumuzla uyumlu olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.