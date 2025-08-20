Samsung'tan Türkiye'ye Gençler için Proje Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Samsung'tan Türkiye'ye Gençler için Proje Desteği

20.08.2025 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsung'un Solve for Tomorrow programında 30 proje ikinci tura yükseldi, gençler küresel sorunları çözüyor.

Samsung'un Habitat Derneği iş birliğiyle Türkiye'de yürüttüğü Solve for Tomorrow programının ilk turu sonunda 30 proje ikinci tura yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung'un küresel ölçekte yürüttüğü Samsung Solve for Tomorrow programı, bu yıl dünyanın dört bir yanından gençleri bir araya getirerek küresel bir sorun çözme topluluğu oluşturmayı hedefliyor.

Küreselde 2010'dan bu yana 68 ülkeden 3 milyon öğrencinin başvurduğu program, 2021 yılından bu yana Habitat Derneği işbirliğiyle Türkiye'de de düzenleniyor. 8-12'nci sınıf öğrencilerinin katılabildiği programın bu yılki dördüncü dönemine, Türkiye'nin her bölgesinden yüzlerce öğrenci projeleriyle başvurdu.

Programın ilk turunda başvuru yapan yüzlerce proje arasından 30 proje seçildi. Programa başvuran öğrenci sayısında geçen döneme göre yüzde 40, proje sayısında ise yüzde 60 oranında artış yaşandı.

Öğrencilerin fen-teknoloji-mühendislik-matematik (STEM) becerilerini artırmayı ve bu becerilerle küresel sorunlara yenilikçi çözümler üretmelerini hedefleyen programın ikinci turunda, Türkiye'yi bölgesel olarak temsil edecek 4 proje seçilecek.

Ekiplere eğitim ve mentörlük desteği

Programın bu seneki temaları "Teknoloji ile Sosyal Sürdürülebilirlik", "Teknoloji ile Çevresel Sürdürülebilirlik" ve "Spor ve Teknoloji Aracılığı ile Toplumsal Sorunlara Çözüm" olarak belirlendi.

Samsung Solve for Tomorrow programı, pek çok etaptan oluşuyor. Programda üst tura çıkan 30 takıma, Samsung'un küresel eğitim müfredatında yer alan "Tasarım Odaklı Düşünme" eğitimi verildi. Empati kurma, problemi tanımlama, fikir geliştirme, prototip oluşturma ve test etme gibi 5 adımlık bir süreçten oluşan atölyelerde verilen eğitimle, öğrencilerin yaratıcı ve pratik fikirler geliştirmesine destek olunuyor. Program kapsamında, bugüne dek 6 bin 625 öğrenci bu eğitimden faydalandı.

İlk tur sonunda seçilen takımlara Samsung ve Habitat Derneği tarafından mentörlük desteğinin yanı sıra "İletişim ve Sunum Teknikleri" gibi eğitimlerle yetkinliklerini ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmesi sağlanacak.

Program kapsamında öğrenciler en az 2, en fazla 4 kişilik gruplar halinde daha sürdürülebilir bir dünya için projeler üreterek deneyimlerini bölgesel ve küresel çapta tanıtma imkanına sahip olacak. Programın ikinci turunda seçilecek 4 takım, hazırladıkları projelerle öncelikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Güney Asya bölgeleri özelinde bölgesel yarışmalara katılacak. Bu yarışmaların sonucunda 8 bölgeden toplam 20 proje ise global finale kalmaya hak kazanacak. En iyi performansı gösteren ekipler, projelerini küresel sahnelerde sergileyebilmek ve sosyal etkilerini artırabilmek için Küresel Elçi Programı'na seçilecek.

Başarılı proje sahipleri, Kış Olimpiyatları'nda Samsung elçisi olacak

Global değerlendirme sonucunda seçilen 10 projenin takım liderleri, Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyatları'na "Samsung Solve for Tomorrow Elçisi" olarak katılarak ülkelerini temsil edecek. Yenilikçi fikirlerini projeye dökerek Samsung'un geniş ekosisteminin birikim ve uzmanlığından faydalanacak öğrencilere, ayrıca uluslararası bir sertifika da verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Türkiye Kurumsal Pazarlama Kıdemli Direktörü Erkan Yıldırım, 15 yıl önce hayata geçirdikleri Solve for Tomorrow programını zaman içinde geliştirerek ve 68 ülkede uygulanmasını sağlayarak dünyanın önde gelen küresel vatandaşlık programlarından biri haline getirdiklerini belirtti.

Dünyanın her yerinde yenilikçi fikirleri desteklerken, Türk gençlerinin bu alandaki potansiyelinin de farkında olduklarını vurgulayan Yıldırım, "Gelecek neslin teknoloji odaklı bir gelecekte gelişmeye hazır olmasını sağlamaya kararlıyız. Habitat Derneği'nin katkısıyla, Türkiye'nin birçok bölgesinden genci, herkes için daha iyi bir gezegeni teknolojik yeniliklerle inşa edebilmesi için eğitimle desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Samsung, Eğitim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsung'tan Türkiye'ye Gençler için Proje Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Yargıtay’dan çarpıcı karar Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı Yargıtay'dan çarpıcı karar! Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Futbolda büyücülük operasyonu 2 kişi gözaltında Futbolda büyücülük operasyonu! 2 kişi gözaltında
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais’e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais'e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Hastanelerde yeni dönem “QR Kod Temizlik Uygulaması“ yaygınlaşıyor Hastanelerde yeni dönem! "QR Kod Temizlik Uygulaması" yaygınlaşıyor

10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
08:41
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 10:41:16. #7.13#
SON DAKİKA: Samsung'tan Türkiye'ye Gençler için Proje Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.