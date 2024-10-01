Samsung ve UNDP'den Gençlere Yapay Zeka Eğitimi - Son Dakika
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Ekonomi

Samsung ve UNDP'den Gençlere Yapay Zeka Eğitimi

Samsung ve UNDP, 18-29 yaş arası gençler için yapay zeka eğitimi başvurularını başlattı.

01.10.2024 12:48
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Samsung ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye'nin gençlere yönelik düzenlediği "Innovation Campus Yapay Zeka Eğitimi" başvuruları başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics'in UNDP Türkiye işbirliğiyle 2020'de başlattığı Innovation Campus Programı'nın 10'uncu dönemi, yapay zeka eğitimiyle başlıyor. Innovation Campus Yapay Zeka Eğitimi, gençleri endüstri 4.0 çağına hazırlamak ve bu alanda öncü olabilecek gençleri desteklemek amacıyla düzenleniyor.

18-29 yaş aralığındaki gençlerin başvurabileceği yapay zeka eğitim sınıfı, katılımcılara yapay zeka teknolojileri ekseninde teknik beceriler ve problem çözme becerileri kazandırmayı hedefliyor.

Türkiye'nin dijital dönüşümünü hızlandırmayı hedefleyen programa katılan gençler, Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülke tarafından 2030'a kadar ulaşılmak üzere kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda dönemin büyük sorunlarının kök nedenlerine çözüm bulan yapay zeka projeleri geliştiriyor.

Katılımcılar, eğitimin ardından becerilerini sergileyebilecekleri projeler tasarlayarak programın sonunda bu fikirlerini hayata geçirmelerini sağlayacak koçluk desteği de alıyor.

Program kapsamında düzenlenen yapay zeka eğitimleri, Samsung Electronics'in "Herkes için Yapay Zeka" vizyonundaki "Toplum için Yapay Zeka" ayağını temsil ediyor. Bu kapsamda Innovation Campus Programı'na dahil edilen yapay zeka eğitimleri de yapay zekanın, günlük yaşamı kolaylaştırmanın yanında, toplumun ve gezegenin sorunlarına çözümler bulmak için kullanılabileceği fikriyle yola çıkıyor. Eğitimler, bu kapsamda gençleri yapay zekanın kullanıldığı projeler geliştirmeleri için destekliyor.

Son dört yıldır düzenli olarak açılan eğitim dönemleriyle birçok başarılı projenin geliştirilmesinde gençleri destekleyen program sayesinde birçok genç, kariyerlerindeki ilk adımları atarak istihdama katıldı. Program kapsamında geçen aylarda genç kadınlara yönelik açılan yapay zeka eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcıların istihdam edilme oranı yüzde 87 oldu.

Eğitimlerde katılımcılara proje geliştirme olanağı tanınması, özel olarak görevlendirilen "Tech Talent" işe alım uzmanı rehberliğinde nitelikli yönlendirme alabilmeleri, yapay zeka tabanlı işe hazırlık eğitimleri, sektör öncüleriyle yapılan "İlham Veren Konuşmalar" ve Samsung'un küresel bilgi birikiminin yansıtıldığı içerikler, elde edilen bu yüksek istihdam oranında etkili oldu.

Innovation Campus Yapay Zeka Eğitimi başvuruları 11 Ekim'e kadar Samsung Türkiye Linkedln hesabından yapılabilecek.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Samsung, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsung ve UNDP'den Gençlere Yapay Zeka Eğitimi - Son Dakika

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