Samuray Arıları Fındık Bahçelerine Salındı - Son Dakika
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Samuray Arıları Fındık Bahçelerine Salındı

Samuray Arıları Fındık Bahçelerine Salındı
22.06.2026 17:47
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Giresun'da kahverengi kokarca zararlısına karşı samuray arıları doğaya salındı. Fındık stratejik ürün.

Giresun'da, Fındık Araştırma Enstitüsü laboratuvarlarında kahverengi kokarca zararlısına karşı üretilen samuray arıları doğaya salınmaya başlandı.

Aksu Mahallesi'ndeki bir üreticinin fındık bahçesinde düzenlenen programda, enstitüde yetiştirilen samuray arılarının bir kısmı fındık alanlarına bırakıldı.

Giresun Valisi Mustafa Koç, burada yaptığı açıklamada, fındığın hem Giresun hem de Türkiye için stratejik bir ürün olduğunu söyledi.

İlde yaklaşık 1 milyon 500 bin dekar tarım arazisinin bulunduğunu dile getiren Koç, bunun 1 milyon 200 bin dekarının fındık bahçelerinden oluştuğunu ifade etti.

Koç, ilde ayrıca 75 bin kayıtlı üretici bulunduğunu aktararak, üretimde verimliliği artırmak ve ürün kayıplarını azaltmak için çeşitli mücadele yöntemlerinin uygulandığını kaydetti. Bunlardan bir tanesinin de samuray arısı olduğunu belirten Koç, biyolojik mücadelenin önemine dikkati çekti.

Program, samuray arılarının fındık bahçelerine salınmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Samuray Arıları Fındık Bahçelerine Salındı - Son Dakika

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