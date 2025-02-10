Sanayi Elektrik Üretimi Arttı, Tüketim Zayıfladı

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) "Ekonomi Notları" çalışmasında, 2021 sonrası artan elektrik maliyetleriyle birlikte sanayi kuruluşlarının kendi tesislerinde elektrik üretimini artırması, ancak bunun toplam rakamlar içinde raporlanmaması nedeniyle elektrik tüketimi verilerinin geçmiş döneme kıyasla daha zayıf bir görünüme işaret ediyor olabileceği bildirildi.

Bankanın internet sitesinde "Ekonomi Notları" bölümünde, "Elektrik Tüketimi ve Sanayi Üretimi İlişkisinin Son Dönem Seyri" konulu bir çalışma yayımlandı.

2017-2024 dönemi için sanayi üretimiyle elektrik tüketimi arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmada, iki seri arasında son dönemde gözlenen ayrışmanın ortaya koyulduğu belirtildi.

Çalışmada, sanayi üretimiyle elektrik göstergeleri arasındaki ayrışmanın nedenlerine ilişkin, "2021 sonrası artan elektrik maliyetleriyle birlikte sanayi kuruluşlarının kendi tesislerinde elektrik üretimini artırması, ancak bunun toplam rakamlar içinde raporlanmaması nedeniyle elektrik tüketimi verilerinin geçmiş döneme kıyasla daha zayıf bir görünüme işaret ediyor olabileceği değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'deki ekonomik verilerin incelenmesiyle sanayi üretimi ile elektrik tüketimi arasında yüksek bir korelasyon ortaya çıkardığının aktartıldığı çalışmada, söz konusu ilişkinin özellikle 2021'in ikinci yarısından sonra zayıflamaya başladığı vurgulandı.

"Sanayi kuruluşları, ulusal elektrik dağıtım sisteminden kullandıkları enerji miktarını görece azaltmıştır"

Seçilen elektrik göstergesinden bağımsız olarak sanayi üretimi ile elektrik verileri arasında 2021 sonrası görülen ayrışmanın bu dönemde elektrik maliyetlerinde görülen nispi artışla ilintili olabileceği değerlendirilen çalışmada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu maliyet artışı sonrası sanayi kuruluşları kendi tesislerinde özellikle güneş enerjisi panelleri yatırımlarını artırmış ve ulusal elektrik dağıtım sisteminden kullandıkları enerji miktarını görece azaltmıştır. Bu kapsamda, sanayi kuruluşlarının bu kapsamda tükettikleri elektrik enerjisinin toplam elektrik tüketimi verileri altında raporlanamaması nedeniyle sonrası elektrik verilerinin geçmiş döneme kıyasla reel anlamda olduğundan daha zayıf bir görünüme işaret ediyor olabileceği değerlendirilmektedir."

Çalışmada, söz konusu çerçevede, araştırmacı ve politika yapıcıların sanayi üretimi görünümüne yönelik öngörüde bulunurken, elektrik üretimi ve tüketimi dinamiklerinde son dönemde görülen değişimi göz önünde bulundurmaları gerektiği de yer aldı.