Sanayi Esnafı Gençlere Seslendi: Korkmayın! - Son Dakika
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Ekonomi

Sanayi Esnafı Gençlere Seslendi: Korkmayın!

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Samsun'da sanayi esnafı, gençlere sektörün modernleştiğini ve sabırlı olmaları gerektiğini vurguladı.

03.04.2025 11:27
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Sanayi esnafının ara eleman sıkıntısı: "Korkmayın, sabredin ve altın bileziği takın"

SAMSUN - Samsun'da sanayi esnafı, ara eleman bulma konusunda yaşanan sıkıntının giderek arttığını belirterek, gençlere sanayi sektöründen 'korkmamaları' çağrısında bulundu. Ustalar, meslek öğrenmenin 'altın bilezik' olduğunu vurgulayarak, sanayinin giderek modernleştiğini ifade etti.

Sanayi ve üretim sektöründe usta-çırak ilişkisiyle gelişen mesleklerin giderek kaybolduğuna dikkat çeken sanayi esnafı, gençlerin sabırsız davrandığını ve kısa sürede iş bıraktığını dile getirdi. Ustalar, gençleri daha cesaretli ve istekli olmaya davet ederek, sanayinin korkulacak bir yer olmadığını vurguladı.

"Sektörlerini iyi seçmeli ve sabırlı olmalılar"

Orta Karadeniz Otomobil Servisleri Derneği Başkanı Fatih Özkan, gençlere sanayiden korkmamaları gerektiğini söyledi. Özkan, "Sanayide seçici olmaları lazım. Çünkü her işletme, her usta aynı değil. Yapacakları sektörü iyi seçmeli ve sabırlı olmalılar. Çocuklar genellikle işe başladıktan kısa süre sonra pes ediyor. Bir hafta, 10 gün içinde bırakıyorlar. Oysa sabırlı olurlarsa, birkaç yıl içinde mesleğe adapte olup başarılı olabilirler. Gençlerimizin daha cesaretli ve istekli olması gerekiyor" dedi.

"Meslek öğrenmek altın bilezik gibidir"

Sanayide boya dükkanı işleten Ayhan Çelik, sanayi sektöründe eleman sıkıntısının her geçen yıl arttığını belirterek, "Gençler, işleri zor veya pis olarak görüyor ama sanayi artık modernleşti. İş güvenliği ve maaş şartları iyi. Meslek sahibi olmak altın bilezik gibidir. Sanayi sektörü artık daha modern ve güvenli bir hale geldi" diye konuştu.

"Otomotiv sektörü yok olmayacak bir alan"

Sanayide çalışan 18 yaşındaki Efe Haydar Özkan ise sanayinin gelişmekte olan bir sektör olduğunu vurgulayarak, "Sanayi işleri genellikle 'pis iş' olarak görülüyor ama aslında öyle değil. Çalışma şartları artık düzenli ve güvenli. Otomotiv sektörü her zaman var olacak bir alan. Gençler mesleki eğitimle bu sektörde başarılı olabilir" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanayi Esnafı Gençlere Seslendi: Korkmayın! - Son Dakika

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