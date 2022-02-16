Üye Girişi
Sanayi firmasından teknoloji sınıfıyla eğitime destek - Son Dakika

Sanayi firmasından teknoloji sınıfıyla eğitime destek

16.02.2022 11:49
Sanayi firmasından teknoloji sınıfıyla eğitime destek

Sanayinin çeşitli alanlarında faaliyet gösteren firmalar, açtıkları okullar ve oluşturdukları sınıflarla eğitime destek veriyor.

Sanayinin çeşitli alanlarında faaliyet gösteren firmalar, açtıkları okullar ve oluşturdukları sınıflarla eğitime destek veriyor.

Turcar Hassas Kesici Takım'dan yapılan açıklamaya göre, firma, gençlerin eğitim ve öğretim hayatlarına katkıda bulunmak için çeşitli faaliyetler yürütüyor.

Bu kapsamda, Topkapı Okulları İkitelli OSB Kampüsü Makine Bölümü'nde sanayi ile iş birliği çerçevesinde uygulamalı dersler verilerek, fabrika ziyaretleri düzenleniyor. Ayrıca stajyer öğrenciler yetiştirilerek nitelikli personel yetiştirilmesine destek olunurken, mezunlara iş imkanları sunuluyor.

Destekler bir adım öteye taşınarak Topkapı Okulları ile yapılan iş birliğiyle teknoloji sınıfı açıldı. Böylece, sektöre kazandırılmak üzere nitelikli çalışanlar yetiştirmek amacıyla her yıl 30 öğrenciye kapsamlı eğitim verilecek.

Sanayi ile iç içe öğrenim modelini benimseyecek program çerçevesinde öğrenciler, öğrendiklerini hem teorik hem de pratik uygulama şansı bulacaklar.

Fabrika ziyaretleri ve uygulamalı eğitimlerle desteklenecek modelde başarılı olan öğrencilere daha kapsamlı staj ve iş imkanları sağlanacak.

Sanayi firmasından teknoloji sınıfıyla eğitime destek
Sanayi firmasından teknoloji sınıfıyla eğitime destek
Sanayi firmasından teknoloji sınıfıyla eğitime destek

YORUMLAR
500

İkitelli, Fabrika, Topkapı, okullar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sanayi firmasından teknoloji sınıfıyla eğitime destek - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
11:52 Altın Tasarruf Sistemi nasıl çalışacak? 9 soruda 4 senaryo
11:50 TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yayın ihalesi açıklaması: Umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kuracağız
11:44 Filmdi, gerçek oldu! Tinder avcıları 1 milyar dolardan fazla vurgun yaptı
11:39 Komutanını devresi sanınca kısa süreli felç geçirdi! Video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı
11:32 İYİ Parti lideri Meral Akşener çok sert: Kadınların takılarına, bileziklerine göz diktiniz!
11:26 Sevgililer gününde jest yapmak istedi! Uçuşa geçen benzin fiyatlarını unuttu
11:24 16 Şubat altının gram fiyatı 813 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:22 Hayatını kaybeden FETÖ tutuklusu Nusret Muğla'nın oğlu: Bülenç Arıç, damadıyla ilgili problemlerini anlattı
11:19 Falyalı cinayetinde yeni isim, İranlı bahisçi Ayavefe! Yaşam Ayavefe'den, tetikçilere 8 milyon dolar!
11:15 Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge toplantısı öncesi mesaj: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 11:59:40. #1.13#
SON DAKİKA: Sanayi firmasından teknoloji sınıfıyla eğitime destek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement