Sanayi firmasından teknoloji sınıfıyla eğitime destek

Sanayinin çeşitli alanlarında faaliyet gösteren firmalar, açtıkları okullar ve oluşturdukları sınıflarla eğitime destek veriyor.

Turcar Hassas Kesici Takım'dan yapılan açıklamaya göre, firma, gençlerin eğitim ve öğretim hayatlarına katkıda bulunmak için çeşitli faaliyetler yürütüyor.

Bu kapsamda, Topkapı Okulları İkitelli OSB Kampüsü Makine Bölümü'nde sanayi ile iş birliği çerçevesinde uygulamalı dersler verilerek, fabrika ziyaretleri düzenleniyor. Ayrıca stajyer öğrenciler yetiştirilerek nitelikli personel yetiştirilmesine destek olunurken, mezunlara iş imkanları sunuluyor.

Destekler bir adım öteye taşınarak Topkapı Okulları ile yapılan iş birliğiyle teknoloji sınıfı açıldı. Böylece, sektöre kazandırılmak üzere nitelikli çalışanlar yetiştirmek amacıyla her yıl 30 öğrenciye kapsamlı eğitim verilecek.

Sanayi ile iç içe öğrenim modelini benimseyecek program çerçevesinde öğrenciler, öğrendiklerini hem teorik hem de pratik uygulama şansı bulacaklar.

Fabrika ziyaretleri ve uygulamalı eğitimlerle desteklenecek modelde başarılı olan öğrencilere daha kapsamlı staj ve iş imkanları sağlanacak.