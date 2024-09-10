Sanayi Üretim Endeksi Temmuz’da Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Sanayi Üretim Endeksi Temmuz’da Azaldı

Sanayi üretim endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 3,9 azalış gösterdi. İmalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 5,1 azaldı.

10.09.2024 10:46
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Sanayi üretim endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 3,9 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 5,1 azaldı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 1,64 artış oldu.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artış kaydetti.

Söz konusu ayda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 azaldı.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıllar/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık

202112,49,116,966,842,723,99,913,18,68,610,913,1

2022612,38,19,46,98,120,90,12,3-1,71,7

20234-8,80,4-1,30,118,13,55,12,722,3

20241,311,14,6-0,70,1-5-3,9

Kaynak: AA

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