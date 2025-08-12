Haziran ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 8,3, aylık yüzde 0,7 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 8,3, aylık yüzde 0,7 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 azaldı.
Sanayi üretimi aylık yüzde 0,7 arttı
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı. - BAYBURT
Son Dakika › Ekonomi › Sanayi Üretimi Haziran'da Artış Gösterdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?