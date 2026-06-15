Sanayi Üretimi Nisan'da Yükseldi

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden sanayi, küresel ve jeopolitik risklere rağmen vites yükseltirken, sanayi üretim endeksi de nisanda son 8 ayın en yüksek artışını elde etti.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, sanayi üretim endeksi nisanda aylık bazda yüzde 3,7, yıllık bazda yüzde 6 artış gösterdi.

Bu rakam, Ağustos 2025'ten bu yana yıllık bazda en yüksek artış oranı olarak kayıtlara geçti.

Bu artışta imalat sanayisinin etkisi dikkati çekti. Söz konusu sektörün toplam sanayi üretim endeksindeki değişime etkisi 6,1 puanı buldu.

"Büyüme rakamlarına pozitif yansıyacak"

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, küresel piyasalardaki savaş tamtamları ve ticaret tarifelerine rağmen gelen bu artışın, stratejik önemde olduğuna işaret etti.

Özellikle yüksek teknoloji kaynaklı sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 36'nın üzerine çıktığına dikkati çeken Şener, şu ifadeleri kullandı:

"Nisanda toplam sanayi üretimindeki yıllık artışın yarısını aşan kısmı, orta-yüksek ve yüksek teknolojiden kaynaklandı. Sermaye malları artışının yüzde 20'lere dayanması, sanayide yatırımların devam ettiğini gösteriyor. Trump tarifeleri ve bölgesel savaşlar gibi dış pazarları daraltan unsurlara rağmen yüksek teknolojili üretimin aylık ve yıllık bazda sürekli artması, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Bu ivme, mayıs ve haziran aylarında da sürerek ikinci çeyrek büyüme rakamlarına doğrudan pozitif yansıyacaktır."

"Motorun sesi yükseldi, tüm silindirler aynı ritimde çalışmalı"

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Talha Yalta da nisan ayı verisinin, sanayideki toparlanmanın niteliğine ilişkin "önemli bir sinyal" olduğunu söyledi.

Sanayinin ikinci çeyreğe güçlü üretim hacmiyle başladığını belirten Yalta, şu değerlendirmede bulundu:

"Sanayinin motor sesi, nisan ayında belirgin biçimde yükselmiştir. Ancak büyümenin hızı kadar kompozisyonu da dezenflasyon süreci için kritik. Bizim için en değerli büyüme, fiyatları yeniden ateşlemeden üretim kapasitesini canlı tutabilen büyümedir. Mevcut tabloda üretim hacmi güçlü artarken, PMI gibi öncü göstergelerde sipariş ve maliyet kalemlerinin daha temkinli bir seyir izlediğini görüyoruz. Bu ivmenin kalıcı bir ritme dönüşmesi için üretim artışının önümüzdeki aylarda siparişlere, ihracata ve istihdama daha fazla yansıması gerekiyor."

"Kısa sürede düşük teknolojili sektörlere de yansıyacak"

Spectrum Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay İnci de yüksek maliyetlerin düşük teknolojili sektörler üzerinde baskı kurmaya devam ettiğini belirtti.

Yüksek teknolojili ürünlerdeki üretim artışının, Türkiye'nin geleceği adına sevindirici olduğunu ancak düşük teknolojili ürünlerde maliyet baskısı nedeniyle istenilen düzeyde hareketlilik olmadığını aktaran İnci, şunları kaydetti:

"Sanayide hızlanan çarkların, finansman maliyetlerinin zamanla gerilemesi ve finansmana erişimin kolaylaşmasıyla birlikte kısa sürede düşük teknolojili sektörlere de yansıması beklenmektedir. Ayrıca bu sektörlerde teknolojinin daha yaygın ve etkin kullanılması, üretim süreçlerindeki verimliliği artırarak rekabet gücünün güçlenmesine katkı sağlayacaktır."