Sanayi Üretimi Rekor Seviyeye Ulaştı

11.08.2025 15:39
Bakan Bolat, sanayi üretiminde son 16 ayın en yüksek seviyelerine ulaşıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haziran ayı sanayi üretim istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Bolat, "2025 yılı Haziran ayında sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 8,3, imalat sanayi üretim endeksi ise yüzde 9,5 oranında artış gösterdi. Bu oranlar, son 16 ayın en yüksek seviyeleri olarak kayda geçti. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,7 oranında artan sanayi üretim endeksi, ikinci çeyrekte yüzde 5,5'e yükselerek büyüme performansındaki güçlenmeyi ortaya koydu. Buna göre, 2025 yılı birinci çeyreğinde yüzde 2 oranında büyüyen Türkiye ekonomisinin, ikinci çeyrekte daha güçlü bir büyüme gerçekleştirmesi bekleniyor. 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde ihracat yüzde 5,2 artışla 156,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracattaki bu artış, sanayi üretimini ve istihdamı olumlu yönde desteklemeye devam etti" dedi.

Bakan Bolat, ihracatın yatırım, üretim ve istihdam zincirindeki kilit rolüne vurgu yaparak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat önceliklerimizle kalıcı ve kapsayıcı refah artışı sağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu. Bolat, sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak amacıyla bir yandan desteklerin sonuç odaklı yürütüldüğünü, diğer yandan ticari diplomasi faaliyetleriyle yeni fırsatların kapısının aralandığını ve sorunların çözümü için etkin adımlar atıldığını belirtti.

Kaynak: DHA

