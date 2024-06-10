Sanayi Üretimi Yıllık Yüzde 0,7, Aylık Yüzde 4,9 Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Sanayi Üretimi Yıllık Yüzde 0,7, Aylık Yüzde 4,9 Azaldı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Nisan ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 0,7 azaldı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 12,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 azaldı. Aylık bazda ise sanayi üretimi yüzde 4,9 geriledi. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,3 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,7 düştü.

10.06.2024 10:19
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Sanayi üretimi yıllık yüzde 0,7, aylık ise yüzde 4,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Sanayi üretimi yıllık yüzde 0,7 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 4,9 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,7 azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanayi Üretimi Yıllık Yüzde 0,7, Aylık Yüzde 4,9 Azaldı - Son Dakika

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