Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan "Nice Yıllara Reis" isimli doğum günü şarkısı ve özel video klibin paylaşıldığı gönderiyi alıntıladı.

Mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutlayan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'yi yeniden özgüvenle ayağa kaldıran, 'Tam Bağımsız Türkiye'nin, 'Türkiye Yüzyılı'nın lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutluyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz, söyleyecek çok şarkımız var inşallah."