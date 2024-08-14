Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ve Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ve Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Toplantısı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kacır, eylem planında kaydedilen ilerlemeleri ve hedefleri paylaşırken, Uraloğlu ise kamu-özel sektör işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

14.08.2024 12:17
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Toplantısı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kacır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Mart ayında başlattığımız eylem planında önemli ilerlemeler kaydettik. Kişisel verilerin korunması, yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması ve girişimciliğin desteklenmesi gibi kritik düzenlemeleri hayata geçirdik. Yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırarak verimlilik ve ihracatı artırmayı hedefliyoruz. Teşvik sistemimizi sadeleştiriyor, özel sektörün ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştiriyoruz. Türkiye, yatırımcı dostu reformlarla küresel yatırımlar için cazibe merkezi olmayı sürdürecek."

Uraloğlu da, yatırım ortamıyla ilgili planlanan hedefleri, atılması gereken adım ve eylemleri toplantıda ele aldıklarını vurgulayarak, "Türkiye'nin ekonomik anlamda daha istikrarlı hale gelmesi, ulaştırma ve altyapı alanlarındaki gelişmelerle yatırımlara sürükleyici güç olması için kamu-özel sektör işbirliğini sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ve Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu - Son Dakika

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