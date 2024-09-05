OSB Yönetmeliğinde Reform: Hızlı Tahsis ve Altyapı İyileştirmeleri - Son Dakika
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Ekonomi

OSB Yönetmeliğinde Reform: Hızlı Tahsis ve Altyapı İyileştirmeleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) yönetmeliğinde yapılan önemli değişikliklerle OSB'lerin ön tahsis yoluyla gelir elde etmelerinin sağlandığını açıkladı. Bu düzenlemelerle birlikte altyapıların daha hızlı tamamlanması hedefleniyor. Ayrıca, OSB'lerdeki tüm parseller her ayın ilk pazartesi günü çevrim içi olarak tahsise açılacak ve yatırımcılar için şeffaf koşullar belirlenecek.

05.09.2024 14:47
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) yönetmeliğinde reform niteliğinde değişiklikler yaptıklarına dikkati çekerek, "OSB'lerin ön tahsis yoluyla gelir elde edebilmesi düzenlendi. Böylelikle altyapılar daha hızlı tamamlanacak." ifadesini kullandı.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kacır, konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, reform niteliğinde değişiklikler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Sanayi alanlarının yatırımcılara tahsisinin hızlanacağını belirten Kacır, "OSB'lerin ön tahsis yoluyla gelir elde edebilmesi düzenlendi. Böylelikle altyapılar daha hızlı tamamlanacak." ifadesini kullandı.

Kacır, her ayın ilk pazartesi günü OSB'lerdeki tüm parsellerin yatırımcılar için çevrim içi ortamda tahsise açılacağına işaret ederek, "Tahsis koşulları şeffaflık anlayışıyla tüm yatırımcılara duyurulacak. OSB'lerde çalışanlar için lojman bölgeleri planlanabilecek. Ülke ekonomisi için kritik önemde olan stratejik yatırımlar için rezerv alanlar oluşturulacak." bilgisini verdi.

Gayrimenkul geliri elde etme amaçlı izinsiz arsa devirlerinin önüne geçileceğinin de altını çizen Kacır, şunları kaydetti:

"Tahsis edilen alanlarda yatırımların gerçekleşmesi için tanınan sürelere bağlı kalınacak. Öngörülen sürelerde yatırımlarını tamamlayamamış sanayiciler için yeni uygulamaya geçiş süreci sağlandı. OSB'nin finansal olarak daha güçlü ve daha kapsayıcı olmasını temin edilebilmek için konu ile ilgili mesleki derneklerin, birliklerin, kooperatiflerin ihtisas organize sanayi bölgelerinde olduğu gibi karma bölgelerin de kuruluşuna katılmasına imkan tanındı. Yerli ve yabancı yatırımcıların üst yapılı parsel satın alma veya kiralama talepleri doğrultusunda OSB'lere, mülkiyetlerindeki parsellerde tesis inşa ederek, katılımcılara üretim şartı ile üst yapılı kiralama ve satış imkanı getirildi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi OSB Yönetmeliğinde Reform: Hızlı Tahsis ve Altyapı İyileştirmeleri - Son Dakika

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