Amasya'da yapılan yatırımları incelediler - Son Dakika
Üye Girişi

Amasya'da yapılan yatırımları incelediler

31.07.2022 22:32
Amasya'da yapılan yatırımları incelediler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Amasya'nın Taşova ilçesindeki yatırımları inceledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Amasya'nın Taşova ilçesindeki yatırımları inceledi.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Kalkınma Ajanları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ile Taşova'ya yapılan yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Heyet daha sonra Türkiye'nin turizm cenneti olarak adlandırılan Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nı ziyaret etti. Barış Yeniçeri, bu alana yapılan yatırımlar hakkında Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ten bilgi aldı.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Barış Yeniçeri'ye coğrafi işaret tescili "Taşova çiçek bamyası"nı hediye etti.

Ziyarete Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ün yanı sıra Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, OKA Amasya Yatırım Destek Koordinatörü Erdin Güden ve OKA Amasya Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Murat Şimşek eşlik etti. - AMASYA

YORUMLAR
500
Amasya'da 4 köy okulu Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştü Amasya'da 4 köy okulu Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştü Sürücünün kolunu arı sokunca TIR bariyerlere çarptı, 400 litre mazot yola aktı Sürücünün kolunu arı sokunca TIR bariyerlere çarptı, 400 litre mazot yola aktı
Kaynak: İHA

İsmail Bayram, Amasya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Amasya'da yapılan yatırımları incelediler - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:04 102 Fransız parlamenter, Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonuna karşı çıktı: Kürt müttefiklerimize bir kez daha saldırılmasına izin veremeyiz
19:58 Sırbistan ile Kosova arasında tansiyon artıyor! Sırp lider Vucic'ten "Kosavalı Sırplar daha fazla zulme tahammül göstermeyecek" sözleri
19:48 Yalova'da bir kişi suyunu kullandığı iş yerinin önüne parayla beraber not bırakıp helallik istedi: Suyunuzu kullanmak zorunda kaldım, helal edin
19:42 Paylaşımlarıyla olay olan Hande Sarıoğlu'nun "Yeni göğüs sponsorum" yorumu sosyal medyayı salladı
18:46 1 aydır takip edilen ticari gemiye düzenlenen operasyonda 242 kilo kokain ele geçirildi
18:34 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Oy oranımız yüzde 9 ile 10,5 arasında
18:04 Yıldız futbolcu Pique, çocuklarının ABD'ye taşınmasına onay vermek için Shakira'ya şart koştu: Önce borcumu öde
17:58 İstanbul'da bir daire için 130 bin TL kira istendi! "Metrobüse yakın" ibaresi son derece manidar...
17:34 ABD'de ilk belirtisi ateş olan, toprakta bulunan bir bakteri türünün ölümcül olduğu ortaya çıktı
17:33 "Takımdan ayrılacak" denilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın yapacağı hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 22:32:32. #1.13#
SON DAKİKA: Amasya'da yapılan yatırımları incelediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement