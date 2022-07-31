Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk , Kalkınma Ajanları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ile Taşova'ya yapılan yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Heyet daha sonra Türkiye 'nin turizm cenneti olarak adlandırılan Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nı ziyaret etti. Barış Yeniçeri, bu alana yapılan yatırımlar hakkında Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ten bilgi aldı.

Kaynak: İHA

İsmail Bayram, Amasya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Amasya'da yapılan yatırımları incelediler - Son Dakika

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