Ankara Sanayi Odasının (ASO) düzenlediği "Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı" kapsamında "Sanayicinin Finansmana Erişimi Paneli" gerçekleştirildi.

ASO Başkanı Seyit Ardıç'ın moderatörlüğündeki panelde, Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Şükrü Taşçı, Türkiye Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Madenci, Türkiye Vakıflar Bankası Ticari ve Kurumsal Grup Başkanı Alparslan Şahin ile Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çağrı Altındağ konuştu.

Panelistler, ilk olarak, Ardıç'ın "reel sektör ile bankacılık sektörü arasındaki ilişkinin daha sürdürülebilir, üretim odaklı ve karşılıklı güvene dayalı bir yapıya kavuşması için hangi kurumsal mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiği" yönündeki sorusunu yanıtladı.

Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Taşçı, bu anlamda klasik kredilendirme yaklaşımından daha fazlasının yapılması gerektiğini belirterek, bankaların geleneksel banka-müşteri ilişkisinde değişikliğe gittiklerini söyledi.

Mevcut kaynaklarla uzun vadeli kredi vermenin yollarını bulmaları gerektiğini anlatan Şahin, sanayicinin uzun vadeli kredi taleplerini daha rahat karşılayabilir durumda olduklarını ifade etti.

Teminata kredi verme yapısının artık bankacılar için ön planda olmadığını vurgulayan Taşçı, nakit akışı, nakit döngüsü ve projenin kendini ödeme kapasitesi ve kabiliyeti gibi unsurlar üzerinden derecelendirme yaptıklarını kaydetti.

Türkiye Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Madenci de kaynaklarının önemli kısmını verimli alanlarda, yatırımlarda değerlendirmeye gayret gösterdiklerini bildirdi.

Finans ve reel sektör temsilcilerinin buluşmasının önemine işaret eden Madenci, söz konusu buluşmalarla bankaların reel sektörü yakından tanıyabildiğini dile getirdi.

Madenci, sanayicilerin bankaları zamanında bilgilendirebilecek ve konuşmalarıyla bankaları ikna edebilecek iyi finansçılardan tasarruf etmemeleri gerektiğini belirterek, firmaların son yıllarda zayıf finansçılarla çalıştıklarını söyledi.

Türkiye Vakıflar Bankası Ticari ve Kurumsal Grup Başkanı Alparslan Şahin de banka müşterilerini ortakları olarak gördüklerini belirtti. Buna karşılık Ardıç'ın, "Biz, sizleri patron olarak görüyoruz." şeklinde espri yapması salonda gülüşmelere neden oldu.

Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Altındağ da müşterinin şeffaf olması konusunun önemini vurgulayarak, "Bankacılar bilgi ve belge istemeyi sever. Bu taleplerinin en hızlı şekilde, en tatmin edici şekilde, en profesyonelce cevaplanıyor olması çok anlamlı." diye konuştu.

Alternatif kredi ve finansman modelleri

Panelistler, Ardıç'ın banka kredi faizlerinin yüksekliğine dikkati çekerek alternatif kredi ve finansman modellerinin neler olduğuna yönelik sorusunu da yanıtladı.

Taşçı, bu anlamda son yıllarda daha tematik kredilerin öne çıktığını ifade ederek, kamu bankalarının yatırım teşvik belgesine bağlanmış, yeşil/yenilenebilir enerji yatırımları gibi projelere önem verdiklerini dile getirdi. Bu alanlarda kredi konusunda sınırlama olmadığını anlatan Taşçı, ihracat kredileri konusunda da destek paketleri olduğunu bildirdi.

Madenci de bankaların ticaretin finansmanı konusunda zaman zaman karşılaştıkları sınırlılıklara değinerek, buna karşın makine, savunma sanayisi gibi alanlarda faaliyet gösteren firmaların bu sınırlamaların dışındaki istisnalar olduklarını kaydetti.

Madenci, yeşil dönüşüm konusunun "milli bir dava" olduğunun altını çizerek, finans sektörünün bu alana yardım etmek için elinden geleni yaptığını belirtti.

Şahin de ticaretin finansmanının kendileri için önemli bir konu olduğuna işaret etti.

Kredi ilişkilerinde banka ile entegrasyon sağlanmasının reel sektör açısından maliyet avantajı oluşturacağını anlatan Şahin, buradan doğru çıktıların alınacağının altını çizdi.

Panelin sonunda, toplantıya katılanlar hatıra fotoğrafı çektirdiler.