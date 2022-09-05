Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi 2. çeyrekte yıllık yüzde 4,7 arttı - Son Dakika
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Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi 2. çeyrekte yıllık yüzde 4,7 arttı

05.09.2022 10:54
Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi 2. çeyrekte yıllık yüzde 4,7 arttı

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 yükseldi.

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 yükseldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Nisan-Haziran 2022 dönemine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, söz konusu zaman diliminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 düştü.

Bu yılın ikinci çeyreğinde toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 1,7 yükselirken, çeyreklik bazda yüzde 0,2 düşüş kaydetti.

En fazla artış sermaye malı üretiminde

Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artışı yüzde 8,9 ile sermaye malı üretiminde gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 2,3 ile sermaye malı üretiminde oldu.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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