SANKON'dan ABD-İran barış mutabakatına destek - Son Dakika
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SANKON'dan ABD-İran barış mutabakatına destek

SANKON\'dan ABD-İran barış mutabakatına destek
24.06.2026 17:12
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SANKON Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy, ABD-İran barış mutabakatını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bölgede barış ve istikrarın ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını vurguladı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Özsoy, SANKON'un savaş sonrası ekonomik iş birliği için bir dizi ülkeye ziyaret planladığını açıkladı.

SANAYİ ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy, ABD ile İran arasında sağlanan barış mutabakatını ve bölgede çatışmaların sona erdirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy, yaptığı yazılı açıklamada, başta Pakistan ve Katar olmak üzere, sürece katkı sunan tüm dost ve kardeş ülkelerin yapıcı çabalarını takdir ederek, "Bölgede barışın, istikrarın ve karşılıklı anlayışın güçlenmesine katkı sağlayan tüm devletlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Savaşların ve çatışmaların sona ermesi, ekonomik kalkınma, ticaretin gelişmesi, sağlık hizmetlerinin güçlenmesi ve toplumların refahının artırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Kalıcı barışın tesis edilmesi, sadece bölge ülkeleri için değil, tüm dünya için yeni fırsatlar yaratacaktır" dedi.

Mutabakata destek ve katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eden Prof. Dr Özsoy, "SANKON Yönetim Kurulu olarak, en kısa sürede Genel Başkanımız Ferudun Cevahiroğlu, iş dünyasından oluşan bir heyetle savaş sonrası ekonomik ve ticari ilişkilerimizi güncellemek ve ilişkilerimize destek ve katkı sağlamak amacıyla başta İran devleti olmak üzere Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Irak, Lübnan ve Suriye devletlerinin başkentlerine bir ziyaret gerçekleştirecek ve bu ülkelerle Türkiye arasında ekonomik ve ticari iş birliği anlaşmaları yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Ekonomi, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SANKON'dan ABD-İran barış mutabakatına destek - Son Dakika

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