SANKON şirketlerinden 2022 yılında Avrupa ve Latin Amerika ülkelerine ihracat hamlesi - Son Dakika
Üye Girişi

SANKON şirketlerinden 2022 yılında Avrupa ve Latin Amerika ülkelerine ihracat hamlesi

11.05.2022 12:31
SANKON şirketlerinden 2022 yılında Avrupa ve Latin Amerika ülkelerine ihracat hamlesi

SANKON, 2022 yılında Avrupa ülkelerine 20, Latin Amerika ülkelerine 2 milyar dolar ihracat katkısı sağlayacağını açıkladı.

SANKON, 2022 yılında Avrupa ülkelerine 20, Latin Amerika ülkelerine 2 milyar dolar ihracat katkısı sağlayacağını açıkladı.

Sanayiciler iş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı iş adamı Uğur Çelebioğlu; 2022 yılında Avrupa Birliği'ne üye 27 devlete, 20 milyar dolar ihracat yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

Çelebioğlu, Yönetim Kurulu adına yapmış olduğu yazılı açıklamasında, "SANKON üyesi şirketlerimiz, her sektörde Avrupa Birliği'ne üye ülkelere, 2022 yılında 20 milyar dolar ihracat yapmayı hedeflemektedir. Kuruluş olarak, Türkiye ile Avrupa devletleri arasında ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla, SANKON ve Avrupa devletleri Ankara Büyükelçilikleri işbirliği ile iş forumu konferansları yapmayı planlıyoruz" dedi.

SANKON kuruluşu; Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan'da faaliyet gösteriyor.

Öte yandan bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Uğuz ise Latin Amerika ülkelerine 2 milyar dolar ithalat ve ihracat katkısı hedeflediklerini açıkladı.

Uğuz, yapmış olduğu açıklamada, "Türk şirketleri olarak, Latin Amerika Devletleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerimizi SANKON kuruluşu ve Latin Amerika Devletleri Ankara Büyükelçilikleri işbirliği ile kuruyoruz ve yürütüyoruz. SANKON Genel Başkanımız Ferudun Cevahiroğlu önümüzdeki günlerde Türkiye ile Latin Amerika Devletleri arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin de destek ve katkılarıyla, Latin Amerika Devletleri Ankara Büyükelçilikleri organizasyonu ile Latin Amerika kıtasında bulunan devletlere her alanda faaliyet gösteren çok sayıda şirketlerimizle ziyaret gerçekleştirecektir. SANKON Kuruluşu Latin Amerika kıtasında bulunan Arjantin, Bolivya, Brezilya, Dominik, Ekvator, El Salvador, Guatemala, Guyana, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Meksika, Paraguay, Peru, Şili, Uruguay ve Venezuella devletlerinin tamamında faaliyet göstermektedir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Latin Amerika, İhracat, Türkiye, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi SANKON şirketlerinden 2022 yılında Avrupa ve Latin Amerika ülkelerine ihracat hamlesi - Son Dakika


Son Dakika
12:15 16 yıl sonra Erdoğan'ın Avusturya'da çekilen salon futbolu fotoğrafları paylaşıldı
12:12 Cinayet davası 7 yıl sonra karara bağlandı! "Dosyayı Müge Anlı'nın programına taşıyalım" talebi geldi
11:19 Iraklı "sopalı şifacı" yine ortaya çıktı: Bu kez arabada dayaklı tedavi
12:03 Sadakatsiz dizisi sahnesi gibi: İrem Derici, Cem Belevi'nin arabasında ikinci telefon bulmuş
12:00 Yargıtay'dan eşlerin maaşına el koyan kocalara kötü haber!
11:54 Erdoğan taklitçisinden Soylu'ya gönderme: Niyeti temiz mi?
11:31 Evini silah imalathanesine dönüştürdüğü ortaya çıktı! Tabanca imal eden şüpheli yakalandı
11:28 Trabzonspor taraftarı Demet Akalın'dan kutlamalarda eşofman giymesini istedi, Akalın'dan "geri verdim" cevabı geldi
11:27 Vladimir Zelenski'nin ordusu vatan hainlerinin peşine düştü! Belediye meclis sekreteri operasyonla yakalandı
11:23 Al Jazeera muhabirinin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 12:43:43. #1.11#
SON DAKİKA: SANKON şirketlerinden 2022 yılında Avrupa ve Latin Amerika ülkelerine ihracat hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement