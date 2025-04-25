Şanlıurfa'da Binlerce Urfa Biberi Fidesi Çiftçilere Dağıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Şanlıurfa'da Binlerce Urfa Biberi Fidesi Çiftçilere Dağıtıldı

Şanlıurfa\'da Binlerce Urfa Biberi Fidesi Çiftçilere Dağıtıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yerli üretimi desteklemek amacıyla binlerce Urfa biberi fidesi dağıttı. Programda tarım ve gıda sektörünün önemi vurgulandı ve çiftçilere daha kaliteli ürün yetiştirme imkanı sunuldu.

25.04.2025 12:45  Güncelleme: 12:51
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Ev yapımı isot üretiminde Türkiye'nin ilk sıralarında yer alan Şanlıurfa'da binlerce Urfa biberi fidesi çiftçilere dağıtıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Akçakale fidanlığında yetiştirilen binlerce Urfa biberi fidesini çiftçilere dağıtarak yerli üretimin yaygınlaşmasına katkı sundu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Besikci, programda yaptığı konuşmada, tarım ve gıda sektörünün dünyada kıymetinin hiçbir zaman bitmeyeceğini belirterek, hatta ehemmiyetinin her geçen gün de giderek artan bir sektör olduğuna dikkat çekti. Artık günlük hayatta sağlıklı gıda arayışı içerisinde olduklarını belirten Besikci, "Organik ürünler arayışı içerisindeyiz. O yüzden tarımda üretkenliğimizi ve verimliliğimizi arttırmanın yanı sıra bizim kaliteyi de arttırmamız, toplumun yeni beklentileri doğrultusunda onları organik ve sağlıklı ürünlerle buluşturmamız gerekiyor. Bu programımız da, bizim tarımda hem verimliliğimizi, üretim kapasitemizi artırmak adına, hem de ata tohumundan ürettiğimiz Urfa'mızın biberi üretimimizi desteklemesi açısından; geleneksel, sağlıklı ve kaliteli üretimimizi artırmak adına büyük bir fırsat sunuyor. Fidelerimizin çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Halil Hatipoğlu da, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak şehrin yeşil dokusunu zenginleştirmek ve estetik görünümünü artırmak için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Akçakale fidanlığında yetiştirdikleri Urfa biberi fidelerini çiftçilere dağıttıklarını belirten Hatipoğlu, çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Programın sonunda, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Besikci ve beraberindeki yetkililer, arasında kadın çiftçilerin de bulunduğu katılımcılara Urfa Biberi fidelerini tek tek dağıttı.

Dağıtım sırasında çiftçiler, belediyenin destekleri sayesinde daha kaliteli ürünler yetiştirme imkanına kavuşacaklarını belirterek, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Akçakale fidanlığında düzenlenen fide dağıtım programına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Besikci, Genel Sekreter Yardımcısı Halil Akdeniz, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Halil Hatipoğlu ve çiftçiler katıldı. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'da Binlerce Urfa Biberi Fidesi Çiftçilere Dağıtıldı - Son Dakika

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