Şanlıurfa'da girişimcilik projeleri değerlendirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da girişimcilik projeleri değerlendirildi

23.02.2022 11:53
Şanlıurfa'da girişimcilik projeleri değerlendirildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bir Derneğin, Spark tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliğinin finanse ettiği Şanlıurfa'da yaşayan yerli ve yabancı uyruklu vatandaşların Girişimcilik Projelerinin Geliştirilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bir Derneğin, Spark tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliğinin finanse ettiği Şanlıurfa'da yaşayan yerli ve yabancı uyruklu vatandaşların Girişimcilik Projelerinin Geliştirilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Derneğin, Spark ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi iş birliği ve Avrupa Birliği finansmanı ile desteklenen proje, Şanlıurfa'da yaşayan yerli ve yabancı uyruklu gençleri girişimcilik alanında desteklemeyi ve iş kurma girişimlerini arttırmayı hedefliyor. Şanlıurfa'da yararlanıcılar tarafından sunulan projeler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte uzman jüri değerlendirme süreci başlatıldı. Bu proje ile birlikte Türk pazarının ihtiyaçlarını karşılayan yabancı uyruklu ve Türk gençleri, sürdürülebilir iş fikirlerini gerçekleştirmelerine ve geçim sağlamalarına katkıda bulunacak. Aynı zamanda bu proje ile yararlanıcılara malzeme ve ekipman desteği verilecektir. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da girişimcilik projeleri değerlendirildi
Şanlıurfa'da girişimcilik projeleri değerlendirildi
Şanlıurfa'da girişimcilik projeleri değerlendirildi

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Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği, Girişimcilik, Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'da girişimcilik projeleri değerlendirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da girişimcilik projeleri değerlendirildi - Son Dakika
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