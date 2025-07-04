Şanlıurfa\'da Sürdürülebilir Tarım Uygulaması: Anıza Mısır Ekimi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle sürdürülebilir tarımı destekleyen örnek bir uygulamaya imza attı. Akçakale'de buğday hasadının hemen ardından 10 dekarlık alanda, toprak üzerinde herhangi bir işlem yapılmadan doğrudan anıza mısır ekimi gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen uygulama, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsünde görev yapan Uzman Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Çıkman'ın teknik rehberliğinde yürütüldü. Proje ile geleneksel toprak işleme yöntemlerine alternatif olarak anıza ekim tekniğinin, tarımsal verimlilik, toprak sağlığı, yakıt ve iş gücü tasarrufu gibi açılardan sağladığı faydalar sahada gözlemlendi.

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Çıkman yaptığı açıklamada, "Bu projeyle buğday hasadının ardından, toprakta herhangi bir işleme yapmadan doğrudan mısır ekimi gerçekleştirdik. Toprağı işlemeyerek organik madde açısından zenginliği koruyor, aynı zamanda çiftçimize ekonomik kazanç sağlıyoruz" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Halil Hatipoğlu ise doğrudan anıza ekimin bölge tarımı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu yöntem sayesinde toprak çıplak kalmayacak, buharlaşma minimum seviyeye inecek ve su tasarrufu sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, demonstrasyon çalışmalarını artırarak bölge çiftçilerini sürdürülebilir ve maliyet etkin tarımsal üretim modelleriyle buluşturmaya devam edecek. - ŞANLIURFA