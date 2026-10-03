Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu'da Türkiye birincisi gençler projelerini sürdürüyor

Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlenen yarışmalarda Türkiye birincisi olan gençler, geliştirdikleri projelerle bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa'da 14 yarışmanın finali gerçekleştirildi. Yarışmalara 125 bin 36 takım ve 229 bin 501 yarışmacı başvururken, 427 takım ile 2 bin 148 yarışmacı finale kaldı. Final etabına 36 ülkeden katılım sağlandı.

AA muhabirine değerlendirmede bulunan Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması Lise Kategorisi'nde birinci olan Mecidiyeköy Anadolu Lisesi öğrencisi Behlül Ömer Yetkin hücre dondurma teknolojisi üzerine bir protein geliştirdiğini, şuan ki sistemlerin aksine bunun yüzde 95 canlılık oranı sağlayan ve insanlara zarar vermeyen bir protein olduğunu anlattı.

Yetkin, şöyle devam etti:

"Nasıl bir yemeği saklamak için dondurursanız bizim de hücreleri bu şekilde dondurmamız gerekiyor hastalara sonradan aktarabilmek için. Bu aktarmayı yaparken de bir kimyasal kullanılıyor. Bu kimyasal hücrelere zararlar verebiliyor. Bu zararların önüne geçebilmek adına ben kendi özel bir proteinimi oluşturdum ve o proteini de geliştirerek şu anki bulunduğum aşamaya getirdim."

"İlk katılışımda birinci olabilmek bana çok büyük gurur veriyor"

Behlül Ömer Yetkin birinci olduğu için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "İlk defa TEKNOFEST'e katılıyorum. İlk kez yarışmacı olarak katılışım. İlk katılışımda birinci olabilmek bana çok büyük gurur veriyor. Başka projelerle de devam etmek istiyorum. Özellikle kanser alanında bir proje yapmaya çalışıyorum. Ama şuan lise son sınıf olduğum için YKS'ye odaklanacağım. Buradan bir girişimci olup Türkiye'yi bu projeye katmak istiyorum. Yatırımcı bulursam da projemi ilerletmek istiyorum." diye konuştu.

TEKNOFEST'in gençler üzerindeki etkisine değinen Yetkin, "Çok faydalı bir yarışma olduğunu söyleyebilirim. Çünkü size belli bir yol gösteriyor ve o yol üzerinde sizin ilerlemenizi sağlıyor. Siz yolunuzu bulamazsanız size o yolu gösterdiği için biz kendinizden eminseniz ve başarabileceğinize inanıyorsanız TEKNOFEST size güzel bir yol gösteriyor." dedi.

Çevre kategorisinde Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'nda birinci olan Ayşe Umay Bahçivan ise "Bu benim ilk katılımım ve çok mutlu hissediyorum. Hem ortam çok güzeldi hem burada insanlarla paylaşımda bulunmak çok hoş geldi. Gerçekten çok mutlu oldum. Ödülümü de aldım ve sahneye çıkıp bunu gösterdik. Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ederiz. Onu görmek ve onun da desteklerini almak bizi çok mutlu etti. Gerçekten çok hoştu." şeklinde konuştu.

TEKNOFEST'te çocuklardan yaşlılara kadar her yaştan insanın bulunduğuna dikkati çeken Bahçivan, etkinliğin özellikle çocuklar üzerinde çok etkileyici olduğunu düşündüğünü söyledi.

Bahçivan, şunları kaydetti:

"Hem yapılan bir sürü maketler bulunuyor hem insanların bunları anlatımları bulunuyor hem de gerçekten hafızalarda yaratıcı bir etki bırakıyor. Ben de insanların buraya katılmaları için çekinceleri??????? olmamaları gerektiğini düşünüyorum. Ben daha önceki yıllarda hep çekiniyordum, 'Katılmalı mıyım?' diye. Ancak katıldığım yıl böyle bir ödül aldım ve buradaki insanları görme fırsatına eriştim. Bu yüzden gerçekten aklınızda bir fikir varsa bunun peşinde koşun ve burada katılımınızı??????? sergileyin ve kendinizi gösterin."

"Çalışmalarımızın daha henüz çok başındayız"

Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nda Buzulcuklar Projesi ile birincilik ödülü kazanan Araştırma Geliştirme Eğitim ve Uygulama Merkezi Lisesi (ARGEM) 11'nci sınıf öğrencileri Yusuf Mert Dalgıç ve Abdullah Nazım Karanfil ise çok mutlu olduklarını vurguladı.

Yusuf Mert Dalgıç, "Biz 2 senedir proje üzerinde çalışıyoruz. Bu yıl Türkiye birinciliği elde ettik. Kutuplarda buz kütlelerinde erimeler, çatlamalar ve kırılmaları tespit eden bir cihaz geliştirdik. 250'şer metre aralıklarla Antarktika'ya??????? bu cihazımızı yerleştirmeyi planlıyoruz ve bu sayede erime, çatlamaları tespit edip bu bölgelerde harita çıkarmayı planladık ve buna dair bir cihaz geliştirdik. Şanlıurfa'yı görmekte bizi mutlu etti. Ayrıca cumhurbaşkanımızı da burada görmek bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Abdullah Nazım Karanfil ise şöyle konuştu:

"Birinci olduğumuz için çok mutluyuz. Bu bizim için gerçekten önemli bir şey. Çalışmalarımızın daha henüz çok başındayız. Daha çok küçüğüz ama bu tür ödüllendirmeyi TEKNOFEST içinde alabilmek, Cumhurbaşkanımızın yanında fotoğraf çekilebilmek bizi çok mutlu etti ve çok güzel bir anı olarak kalacak. TEKNOFEST'in özellikle farklı şehirlerde olması bence çok güzel bir şey. Bizleri görünce üzerimizdeki TEKNOFEST tişörtlerini soruyorlar, bizle konuşuyorlar, bu çok güzel bir şey."