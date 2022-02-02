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Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika

Şanlıurfa Ticaret Borsası

02.02.2022 14:16
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 33,80 ila 38,50 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 33,80 ila 38,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

8,00
ArpaKg1,75

4,00
BuğdayKg2,25

5,06
MısırKg2,10

3,85
Kütlü pamukKg9,00

24,30
Preseli pamukKg33,80

38,50
Yağlık çiğitKg3,50

5,00
DomatesKg2,30

2,30

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Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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