Samsun Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) 2026 yılı 2. toplantısında; kentin sanayi ve teknoloji politikaları, Ar-Ge ve tasarım merkezlerine yönelik destekler ile Samsun Teknoport Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin kuruluş çalışmaları ele alındı.

Samsun'un sanayi ve teknoloji alanındaki gelişiminin değerlendirilmesi, sahadaki sorunlara ortak akılla çözüm üretilmesi amacıyla düzenlenen Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığındaki toplantıya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emrah Binici, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, oda başkanları ve temsilcileri ile organize sanayi bölgesi (OSB) müdürleri katıldı.

Toplantıda, SANTEK'in 2026 yılı 1. toplantısında alınan kararlar değerlendirilirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Ar-Ge ve tasarım merkezlerine yönelik destekleri ile Samsun'un mevcut durumu hakkında sunum yapıldı.

Bir kablo firmasının Ar-Ge merkezi öncesi ve sonrasındaki deneyimlerini paylaştığı toplantıda, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda yürütülen Samsun Teknoport Teknoloji Geliştirme Bölgesi kuruluş çalışmaları hakkında da bilgi verildi.