Şap Hastalığına Dikkat! Et Fiyatları Etkilenmeyecek - Son Dakika
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Ekonomi

Şap Hastalığına Dikkat! Et Fiyatları Etkilenmeyecek

07.07.2025 14:11
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TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, şap hastalığının et fiyatlarını etkilemeyeceğini açıkladı.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, şap hastalığına karşı hayvan kesimlerinin veteriner hekimlerin kontrolünde devam ettiğini belirterek, "Et fiyatlarının şap hastalığı nedeniyle artması söz konusu değil." dedi.

Çelik, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, şap hastalığıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini, sığır, manda, koyun ve keçi gibi çift tırnaklı hayvanlarda virüslerin neden olduğu hastalığın çok hızlı yayıldığını söyledi.

Hastalığın buzağılarda ve kuzularda ölümle sonuçlanabileceğine dikkati çeken Çelik, hastalığın ayrıca süt ve et verimini düşürerek ekonomik kayba yol açabildiğini ifade etti.

"Vatandaşlarımız rahatlıkla et tüketebileceği yönünde bilinçlendirilmeli"

Gerek yetiştiricilerin gerekse tüketicilerin şap hastalığı hakkında bilinçli olmaları gerektiğini anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Yetiştiricilerin şap hastalığının evreleri hakkında bilinçlendirilmesi son derece önemli. Bu manada şap hastalığıyla mücadelede yetiştiricilerin eğitilmesiyle ekonomik kayıpların önüne geçilebilir. Diğer taraftan tüketiciler de şap hastalığından dolayı endişe duyarak et tüketmeme eğiliminde olabilir. Dolayısıyla vatandaşlarımız da rahatlıkla et tüketebileceği yönünde bilinçlendirilmelidir."

Çelik, şap hastalığıyla en etkili mücadele yönteminin hastalık görülmeden önce hayvanların aşılanması olduğunu dile getirerek, hastalığa karşı büyükbaş hayvanların yılda iki, küçükbaş hayvanlar ise yılda bir kez aşılanması gerektiğini anlattı.

Hastalık ortaya çıktıktan sonra yayılması büyük risk teşkil ettiğinden hayvan hareketlerinin kısıtlanmasının en doğru tedbirlerden olduğunu vurgulayan Çelik, Bakanlığın bu yönde karar almasının doğru bulduklarını bildirdi.

Çelik, şap hastalığından dolayı hayvanlarda et ve süt veriminde azalmalar görülmesinin doğal bir durum olduğunu belirterek, hayvanların ağız bölgesinde oluşan yaralar nedeniyle yeme içme konusunda zorluk yaşadıklarını, bunun da kilo kaybına yol açarak et verimini düşürdüğünü söyledi.

"Hayvan kesimleri veteriner hekimlerin kontrolünde devam ediyor"

Ekonomik kayba etki eden en önemli unsurun yem giderleri olduğunu kaydeden Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Hastalıklı hayvan kilo verdiği için yetiştirici bu kaybı telafi edebilmek için daha fazla yem yedirmek durumunda kalmaktadır. Dolayısıyla hayvancılıkta üretim maliyetlerini en fazla etkileyen yem masrafları olduğu için bu da ekonomik yönden yetiştiricilere olumsuz yansımaktadır. Hastalığın daha fazla yayılmaması için hayvan pazarlarında kısıtlamaya gidilmiş olup hayvan kesimleri veteriner hekimlerin kontrolünde devam etmektedir. Dolayısıyla et fiyatlarının şap hastalığı nedeniyle artması söz konusu değildir. Ayrıca bu hastalığın insanlara bulaşması söz konusu olmayıp, et ve süt tüketiminde iyice pişirmek kaydıyla herhangi bir risk bulunmadığını ve güvenle tüketilebileceğini söyleyebiliriz."

Kaynak: AA

Nihat Çelik, Ekonomi, Sağlık, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şap Hastalığına Dikkat! Et Fiyatları Etkilenmeyecek - Son Dakika

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