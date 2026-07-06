Saraydüzü'nde 2026 Buğday Hasadı Başladı - Son Dakika
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Saraydüzü'nde 2026 Buğday Hasadı Başladı

Saraydüzü\'nde 2026 Buğday Hasadı Başladı
06.07.2026 13:51
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Sinop'un Saraydüzü ilçesinde buğday hasadı başladı, çiftçiler verimden memnun, hava şartları önemli.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde 2026 yılı buğday hasadı başladı. Tarlalarda biçerdöver sesleri yükselirken, üreticiler aylar süren emeklerinin karşılığını almaya başladı.

Hasat sezonunun açılmasıyla birlikte köyde yoğun mesai yaşanırken, çiftçiler sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara çıkarak olgunlaşan buğdayları toplamaya başladı. Verimli geçen üretim döneminin ardından hasat edilen ürünler, depolara ve alım noktalarına sevk ediliyor. Akbelen köyünde buğday üreticileri, bu yıl verimden memnun olduklarını belirtirken, hasadın sorunsuz tamamlanması için uygun hava şartlarının devam etmesini beklediklerini ifade etti. Biçerdöverlerle sürdürülen çalışmaların önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

Tarımın ilçe ekonomisindeki önemine dikkat çeken üreticiler, buğdayın hem bölge ekonomisine hem de ülke tarımına önemli katkı sağladığını belirterek tüm çiftçilere bereketli ve kazasız bir hasat sezonu diledi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Saraydüzü, Ekonomi, Sinop, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Saraydüzü'nde 2026 Buğday Hasadı Başladı - Son Dakika

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