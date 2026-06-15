Sinop\'ta kurulacak çeltik kurutma tesisiyle ürün kayıpları tarihe karışacak

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde, çeltik üreticilerinin yaşadığı ürün ve kalite kayıplarını önlemek amacıyla kurulacak olan 9 milyon lira bütçeli Saraydüzü Çeltik Kurutma Tesisi için çalışmalar başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle kurulacak Saraydüzü Çeltik Kurutma Tesisi için yer belirleme çalışmaları tamamlandı.

Saraydüzü Belediyesi tarafından yürütülen projenin uygulama yerinde inceleme ziyareti gerçekleştiren KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Çeltik kurutma tesisinin kurulacağı yaklaşık bin metre karelik alana ilişkin mimari proje üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

1 yılda hizmete sunulacak

Çeltik üreticisi için hayati önem arz eden çeltik kurutma tesisinin yaklaşık 1 yıl içinde tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor. Toplam 9 milyon bütçeli proje ile Saraydüzü'nde çeltik üreticisi çiftçilere, üretim kayıplarını telafi etme, ürün kalitesini artırma ve dezavantajlı gruplara yeni istihdam alanları oluşturma imkanı sağlanmış olacak.

Geleneksel yöntemler geçmişte kalıyor

Tesise ilişkin açıklamalarda bulunan KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan, Saraydüzü İlçesi'ne modern bir çeltik kurutma tesisinin kurulacağını söyledi. Amaçlarının tarımda stratejik ürünler arasında yer alan çeltiği katma değerli ürün haline dönüştürmek olduğunu belirten Eraslan, "Tesis, ilçeye bağlı 13 köyde üretilen yıllık 5 bin ton çeltik kurutma ihtiyacını karşılayacak. Çiftçimizin ürün kaybını ortadan kaldırırken, gelir seviyesini de artırmış olacağız. Ayrıca bu proje ile kırsalda yaşayan kadınlarımızı üretim süreçlerine dahil ediyoruz. Bu amaçla 30 kadına çeltik işleme ve üretim süreçleriyle ilgili eğitim verilecek. Proje kapsamında 3 kadının ise sürekli istihdam edilmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Tesis sayesinde, ilçede geleneksel yöntemlerle yapılan kurutma işleminde modern teknolojiye geçilmesiyle; ürün kayıplarının azaltılması, kalite ve raf ömrünün artırılması, üreticinin emeğinin korunması ve çeltiğin pazardaki rekabet gücünün yükseltilmesi hedefleniyor. - SİNOP