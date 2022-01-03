Kavak'ta yatırım yapan sanayicilerle bir araya gelen Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "İlçemiz Samsun'un sanayi üssü olma yolunda" dedi.

Kavak Organize Sanayi Bölgesi(OSB) ve OSB dışında üretim yapan yaklaşık 100 dolayında sanayici ve işadamının katılımı ile düzenlenen istişare toplantısında konuşan Başkan Sarıcaoğlu, "Kavak gibi küçük bir ilçede bu kadar çok işadamı ve yatırımcıyı bir arada görmek bizler için gurur verici" dedi.

Kaymakam Ömer Saygılı ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Samsun Başkanı Hasan Tahsin Şengül'ün katıldığı toplantıda ilçenin artık tersine bir göç sürecine girdiğini belirten Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, "Yıllar önce işsizlik nedeniyle gurbete göçen hemşerilerimizin çocukları bugün çalışmak ya da istihdam oluşturmak için memleketlerine geri dönüyorlar" diye konuştu.

Kavak'ta yatırım yapan, istihdam sağlayan girişimcinin her zaman yanında oldukları belirten Sarıcaoğlu şöyle devam etti:

"Kavak gibi küçük bir ilçede bu kadar sanayici, müteşebbis ve ülke ekonomisine katma değer sağlayan insanlarla birlikte olmak gurur verici. İlçemiz işsizlik nedeniyle sürekli dışarıya göç vermiş. Bugün sadece Samsun'da 120 bin Kavaklı var. İşte 40 yıl önce gidenlerin çocukları şimdi memleketlerine geri dönüyorlar. Sizler yatırımlarınızla binlerce gencimize iş imkanı sağladınız. Bizlere düşende her zaman yanınızda olmaktır. Sizler çalışıp üreteceksiniz, istihdamı sağlayacaksınız bizlerde üzerimize düşeni yapıp sizlerin önünü açacak ilçemizi, ülkemizi birlikte kalkındıracağız."

Kısa sürede yeni fabrikalar kurulacak

İlçeyi sanayileşmedeki gücü ile Samsun'un Gebze'si olarak tanımlayan Hasan Tahsin Şengül ise "Bizler Kavak'ı Samsun'un Gebze olarak nitelendiriyoruz. İlçenin gelecekteki potansiyelini bugünden çok rahat ve net biçimde görüyoruz. Kavak, aldığı yatırımlar ve sanayileşmesi ile nüfusunu önümüzdeki dönem hızla artıran ilçe olacaktır. OSB'de 3 etabında açılması da sanayileşmesine hız katacaktır. Burada tahsislerin yapılmasıyla bölge yeni fabrikalar ile dolacak. Yeni istihdam alanları oluşacak ve Kavak'ın Türkiye'nin üretim istihdam ve yatırımda yeni modeli ile daha büyüyerek çok daha farklı ve güzel yerlere ulaştığını hep birlikte göreceğiz" şeklinde konuştu.

Kaymakamı Ömer Saygılı da " Bugün hepiniz birer sanayi devriminin büyük mimarları olarak karşımızdasınız yatırımlarınızın devletimiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN