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Sarıgöl'de 2024 yılı tarım işçilerinin günlük ücretleri belirlendi - Son Dakika
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Sarıgöl'de 2024 yılı tarım işçilerinin günlük ücretleri belirlendi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2024 yılında tarım işçilerinin günlük ücretleri açıklandı. Bağ budama ve direk-kürek işi için 800 TL, kadın işçiler için 600 TL, diğer işler için ise 600-700 TL arası ücretler belirlendi. Ücretlere servis ücreti dahil değildir ve eksik saat çalışmalarda ücret düşer. Bu ücretler 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerlidir.

Sarıgöl\'de 2024 yılı tarım işçilerinin günlük ücretleri belirlendi
06.01.2024 - 09:31,  Güncelleme: 09:34
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2024 yılı tarım işçilerinin günlük ücretleri 600 TL ile 800 TL arası olarak belirlendi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2024 yılı tarım işçilerinin bir yıllık gündelik ücretleri belirlendi. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen tarafından yapılan açıklamada, "2024 yılı tarım işçi ücretleri bağ budama; 800 TL, direk ve kürek işi; 800 TL, 2024 yılı kadın işçi ücreti; kadın işçi, 600 TL, bağ bağlama 600 TL, bağ aralama 600 TL, üzüm kesme 600 TL, seleci 700 TL, Dayıbaşı ücreti ise 40 TL. Servis ücreti bu fiyatlara dahil değildir. Tarım işçileri toplamda bir fiil 8 saat çalışacaktır. Bu sürenin içinde 1 saat istirahat süresi vardır. Eksik saat çalışmaları konusunda belirlenen ücret 8 saate bölünerek çıkan rakam belirlenen fiyattan düşer. Bu ücretler 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerlidir" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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