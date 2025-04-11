Sarıgöl'de Don Zararı 2.25 Milyar TL - Son Dakika
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Ekonomi

Sarıgöl'de Don Zararı 2.25 Milyar TL

Sarıgöl\'de Don Zararı 2.25 Milyar TL

Manisa Sarıgöl'de don afeti 90 bin dekarlık alanda 2.25 milyar TL zarar oluşturdu.

11.04.2025 07:45
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde perşembe sabahı meydana gelen don afetini yerinde inceleyen Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler tahmini don zararını açıkladı. 120 bin dekar ekili alanı bulunan ilçede 90 bin dekarlık bir alanda tahmini olarak 2 milyar 250 milyon TL'lik bir zarar olduğu açıklandı.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde Sarıgöl Ovasındaki üzüm bağlarında yapılan tahmini don zararı açıklandı. Ekipler ilk tahmini don zararını yayla bağcılığın yoğun olduğu üzüm ovası denilen Dindarlı, Dadağlı, Alemşahlı bölgelerinde başladı. Burada özellikle Red Globbe üzüm bağları ve Sultaniye üzüm bağlarında önemli don zararının olduğu bildirildi. Daha sonra tahmini don zarar inceleme ekipleri Sarıgöl ovasındaki diğer zarar gören bağlardaki incelemelerini tamamladı.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sarıgöl'de toplam ekili dikili üretim alanı: 120 bin dekar. Etkilenen mahalle sayısı: 27. Etkilenen çiftçi sayısı: 2 bin 600 kişi. Etkilenen üretim alanı: 90 bin dekar. Zarar oranı: yüzd 10-80. Afetin tahmini bedelini 2.25 milyar TL olarak tahmin etmekteyiz."

Öte yandan Sarıgöl Ziraat Odası başkanlığı da zararın büyük boyutlarda olduğunu ifade ederek don zararının yaralarının biran önce sarılması gerektiğini ifade etti. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sarıgöl'de Don Zararı 2.25 Milyar TL - Son Dakika

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