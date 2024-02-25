Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, erken uyarı istasyonlarının bakımını gerçekleştirdi

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sarıgöl Ovasının dört ayrı noktasında bulunan erken uyarı ve tahmin istasyonlarının bakım ve temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi.
Bağ Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu Projesi kapsamında Sarıgöl'de dört adet Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu'ndan alınan veriler ile bağlarda erken uyarı çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirten Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, "Bu sayede bağın ana zararlısı olan Salkım Güvesi ve ana hastalıklarından biri olan bağ mildiyösüne karşı zamanında ve doğru bir şekilde mücadele edilmesi sağlanmaktadır. Bu sistem sayesinde saha istasyonlarından alınan veriler, ilçe müdürlüğümüz bünyesinde konusunda uzman teknik personellerce değerlendirilerek, bağda salkım güvesi ve bağ mildiyösüne karşı ilaçlama zamanının doğru olarak tespit edilmesini sağlamaktadır." dedi.
SMS ile duyuru yapılıyor
Kurumun sosyal medya hesaplarından ve SMS ile üreticileri bilgilendirdiklerini anlatan Akar, "Üreticilere SMS ve sosyal medya duyuruları ile hastalık ve zararlılar ile mücadelede bilgilendirme yapılmaktadır. Gereksiz bir ilaçlama maddi anlamda da bizi zarara uğratacaktır. Bu anlamda erken uyarı istasyonları yardımıyla zamanında mücadele ile ürün kayıpları önlenerek, maddi kayıpların da önüne geçilmektedir." diye konuştu. - MANİSA
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