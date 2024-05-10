Sarıgöl'de İlk Kez Beyaz Pekmez Üretildi - Son Dakika
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Ekonomi

Sarıgöl'de İlk Kez Beyaz Pekmez Üretildi

Sarıgöl\'de İlk Kez Beyaz Pekmez Üretildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Sarıgöl Merkez ve Mahalleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından doğal olarak üretilen beyaz pekmez, ilgi gördü. Pekmez ile bal karışımıyla elde edilen beyaz pekmezde hiçbir kimyasal katkı maddesi bulunmamaktadır. Kooperatif, beyaz pekmezin tanıtımını yaparak vatandaşlara tattıracak.

10.05.2024 13:59
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ilk kez Sarıgöl Merkez ve Mahalleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından beyaz pekmez üretildi.

Sarıgöl Pazaryerinde ilk kez piyasaya sunulan beyaz üzüm pekmezi oldukça ilgi gördü. İlk kez doğal olarak yapılan beyaz pekmez için açıklama yapan Sarıgöl Merkez ve Mahalleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yusuf Tüfekçi, "Kooperatif olarak pekmez ile bal karışımı ile elde ettik. Özelikle doğal ortamda yapılan beyaz pekmez çok ilgi çekmekte. Gençlerimizin de pekmez tüketimine özendirmek istiyoruz. Pekmez ile bal çırpma yöntemiyle kimyasal hiç bir katkı maddesi yoktur. Şimdiden talepler gelmeye başladı. Sadece kuru üzüm, pestil, kırmızı pekmez bunlar bilinenler kooperatif olarak üzüm ve üzümden elde edilecek çeşitli arayış içerisindeyiz." dedi.

Tüfekçi, beyaz pekmezin hafta boyunca tanıtımının yapılarak vatandaşlara tattırılacağını sözlerine ekledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sarıgöl'de İlk Kez Beyaz Pekmez Üretildi - Son Dakika

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