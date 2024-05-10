Sarıgöl\'de İlk Kez Beyaz Pekmez Üretildi

Ekonomi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ilk kez Sarıgöl Merkez ve Mahalleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından beyaz pekmez üretildi.

Sarıgöl Pazaryerinde ilk kez piyasaya sunulan beyaz üzüm pekmezi oldukça ilgi gördü. İlk kez doğal olarak yapılan beyaz pekmez için açıklama yapan Sarıgöl Merkez ve Mahalleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yusuf Tüfekçi, "Kooperatif olarak pekmez ile bal karışımı ile elde ettik. Özelikle doğal ortamda yapılan beyaz pekmez çok ilgi çekmekte. Gençlerimizin de pekmez tüketimine özendirmek istiyoruz. Pekmez ile bal çırpma yöntemiyle kimyasal hiç bir katkı maddesi yoktur. Şimdiden talepler gelmeye başladı. Sadece kuru üzüm, pestil, kırmızı pekmez bunlar bilinenler kooperatif olarak üzüm ve üzümden elde edilecek çeşitli arayış içerisindeyiz." dedi.

Tüfekçi, beyaz pekmezin hafta boyunca tanıtımının yapılarak vatandaşlara tattırılacağını sözlerine ekledi. - MANİSA