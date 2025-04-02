Sarıgöl\'de Nisan Yağmurları Üreticileri Sevindirdi

Nisan ayının başlamasıyla Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde etkili olan sağanak yağmurlar, üreticileri sevindirdi.

Nisan yağmurlarının başlamasıyla bağ ve bahçelerdeki ürünlerin bol su alması sağlandı. Yağmurların sağanak şeklinde yağması, toprağın suya doymasını da sağladı. Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki üreticiler, "Nisan yağmurlarıyla ürünlerimiz ve toprak suya kavuştu. Toprağın yağmur suyunu emerek alması çok yararlı oldu. Afetsiz bir şekilde yağması da ayrıca sevindirici" dedi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ve il genelinde nisan yağmurlarının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. - MANİSA