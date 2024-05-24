Sarıgöl\'de Pazaryerinde Balık Satışı Denetlendi

Ekonomi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından pazaryerinde balık satışı yapan balıkçı esnafı denetlendi.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, "Sürdürülebilir su ürünleri üretiminin sağlanması ve kaçak avcılığın önüne geçebilmek için ekiplerimiz tarafından denetimler yapıldı. İlçe Müdürlüğümüz personeli pazaryerinde 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında kontrol ve denetim yapılar. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı." dedi. - MANİSA