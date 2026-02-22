Sarıgöl'de Soğukta Budama Devam Ediyor - Son Dakika
Sarıgöl'de Soğukta Budama Devam Ediyor

Sarıgöl\'de Soğukta Budama Devam Ediyor
22.02.2026 18:31
Dondurucu havada tarım işçileri, bağ budama işlerini çubuk yakarak sürdürüyor.

Sarıgöl'de dondurucu sabahlara rağmen bağ budama mesaisi sürüyor; tarım işçileri budadıkları çubukları yakarak güne başlıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde son üç gündür etkili olan dondurucu soğuklara rağmen tarım işçileri bağlardaki budama çalışmalarını sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde bağlara gelen işçiler, budama öncesinde kestikleri bağ çubuklarını yakarak ısınıyor.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altına kadar düştüğü sabah saatlerinde önce ısınan işçiler, ardından bağların budamasına başlıyor. Gün içerisinde soğuğu yeniden hissettiklerinde ise budadıkları çubukları yakarak çalışmalarına devam ediyorlar.

Budama işçisi olarak çalışan Mustafa Akciğer, sabah saatlerinde havanın oldukça soğuk olduğunu belirterek, "Sarıgöl ve çevresinde son iki gündür sabahları aşırı soğuk oluyor. Budama işlerine başlamadan önce bağ çubuklarını toplayıp yakıyoruz ve ısındıktan sonra budama işlerimize başlıyoruz. Ekip olarak bunu sürekli yapıyoruz. Üşüdüğümüzü hissettiğimizde yine çubuk yakarak çalışmaya devam ediyoruz. Başladığımız işi mutlaka soğuk, yağmur demeden tamamlıyoruz." dedi.

Zorlu kış şartlarına rağmen üretimi aksatmayan tarım işçileri, bağcılık faaliyetlerinin kesintisiz sürmesini sağlıyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

