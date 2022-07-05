Sarıgöl'de tarım işçi ücretleri belirlendi - Son Dakika
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Sarıgöl'de tarım işçi ücretleri belirlendi

05.07.2022 11:19
Sarıgöl'de tarım işçi ücretleri belirlendi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2022 yılı yaz sezonu tarım işçi ücretleri belirlendi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2022 yılı yaz sezonu tarım işçi ücretleri belirlendi. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanlığı tarafından belirlenen ücretlere göre erkek işçi günlük 245 TL, kadın işçi ise 185 TL alacak.

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan başkanlığında Sarıgöl Ziraat Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen İşçi Ücretleri Belirleme Komisyonu tarım işçilerinin çalışma ücretlerini belirledi.

Günün şartlarına uygun olarak belirlenen işçi ücretleri Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen tarafından açıklandı. Ülgen yaptığı açıklamada, "Erkek işçi yevmiye 245 TL, kadın işçi 185 TL. Üzüm bağlarını örtü yevmiyesi 215 TL, üzüm sergi yevmiyesi 200 TL. Tarım işçileri günde 8 saat çalışacak .Tarım işçileri fazla mesai çalışmaları için saati 30 TL, dayı başı her tarım işçisi için 15 TL ücret alacak." dedi. Ülgen, tarım işçi ücretleri günün şartlarına göre düzenlendiğini belirtti. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Sarıgöl, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sarıgöl'de tarım işçi ücretleri belirlendi - Son Dakika

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