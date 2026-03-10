Sarıgöl'de Üzüm Bağları İçin Kontroller Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıgöl'de Üzüm Bağları İçin Kontroller Devam Ediyor

Sarıgöl\'de Üzüm Bağları İçin Kontroller Devam Ediyor
10.03.2026 05:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıgöl'de Tarım Müdürlüğü ekipleri, üzüm bağlarında hastalık ve zararlılara karşı kontroller yapıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağlarında fenolojik gelişim, hastalık ve zararlılara yönelik kontroller sürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde üreticilere önemli uyarılarda bulunuldu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bağ alanlarında fenolojik gözlem, hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirildi. Sarıgöl Ovası'ndaki üzüm bağlarını tek tek inceleyen ekipler, bağların gelişim sürecini takip ederken muhtemel hastalık ve zararlılara karşı da kontrol yaptı.

Yapılan çalışmalar kapsamında üreticilere bağlarda görülebilecek hastalık ve zararlılar hakkında bilgi verilerek, zamanında ve doğru ilaçlama yapılması konusunda uyarılarda bulunuldu. Yetkililer, bağların sağlıklı gelişimi ve verim kaybının önlenmesi için üreticilerin önerilen mücadele yöntemlerine dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Sarıgöl Ovası'ndaki bağlarda fenolojik gözlem ve hastalık-zararlı kontrollerinin belirli aralıklarla devam edeceğini ifade etti. Üzüm üreticileri ise yapılan bilgilendirme ve uyarıları dikkate alarak gerekli önlemleri alacaklarını dile getirdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Ekonomi, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sarıgöl'de Üzüm Bağları İçin Kontroller Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dün geceye damga vuran derbi Taraftarlar sahaya indi Dün geceye damga vuran derbi! Taraftarlar sahaya indi
Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek
Hizbullah taktik değiştirdi Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
“Savaş ne zaman bitecek“ diye soruldu, Trump topu taca attı "Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü Onlarca ölü var İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Savaşta 10. gün İran yeni liderini açıkladı, İsrail’in kritik noktaları yerle bir edildi Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi

06:07
Hizbullah, İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney’e bağlılık yemini etti
Hizbullah, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'e bağlılık yemini etti
05:06
İran’dan, Arap ülkelerine 10 günde 3 bin 95 füze ve İHA saldırısı
İran'dan, Arap ülkelerine 10 günde 3 bin 95 füze ve İHA saldırısı
03:08
Devrim Muhafızları’ndan Trump’a tepki: Savaşın sonunu İran belirleyecek
Devrim Muhafızları'ndan Trump'a tepki: Savaşın sonunu İran belirleyecek
02:17
İran ateşkes için tek bir şart sundu
İran ateşkes için tek bir şart sundu
00:18
İsrail’den İran’a büyük hava saldırısı 4 şehir aynı anda vuruldu
İsrail'den İran'a büyük hava saldırısı! 4 şehir aynı anda vuruldu
23:58
Trump “Savaş bitiyor“ dedi, piyasalar coştu
Trump "Savaş bitiyor" dedi, piyasalar coştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 06:28:22. #7.13#
SON DAKİKA: Sarıgöl'de Üzüm Bağları İçin Kontroller Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.