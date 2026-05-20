Sarıgöl'de Üzüm Üreticileri Yoğun Çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıgöl'de Üzüm Üreticileri Yoğun Çalışıyor

Sarıgöl\'de Üzüm Üreticileri Yoğun Çalışıyor
20.05.2026 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticileri, kaliteli Sultaniye üzümü için bağlarda sıkı mesai harcıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticileri, kaliteli ve ihracatlık Sultaniye üzümü yetiştirmek için bağlarda yoğun mesai harcıyor. Traktör çapasıyla temizlenen bağlar adeta un gibi işlenirken, üreticiler sezon boyunca gece gündüz çalışarak verimli ürün elde etmeyi hedefliyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticileri, kaliteli ve ihracatlık çekirdeksiz Sultaniye üzümü yetiştirebilmek için bağlarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yağmur çamur demeden bağlarına giren üreticiler, traktör çapasıyla yabancı otları temizleyerek toprağı adeta un gibi işliyor.

Sarıgöl'ün Emcelli Mahallesi'nde üzüm üreticiliği yapan Ahmet Tosun, bağ bakımının önemine dikkat çekerek, "Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur" sözünün bağcılıkta büyük anlam taşıdığını söyledi. Tosun, kaliteli üzüm elde etmek için yıl boyunca yoğun emek harcadıklarını belirterek, "Üzümlerimizin kaliteli olması için bağlarımızı çok iyi bakıyoruz. Doluya, aşırı sıcaklara, toza ve şiddetli yağmurlara karşı bağlarımız örtü sistemiyle korunuyor. Bağ içlerinde ve asmalar arasındaki yabancı otların tamamı traktör çapasıyla temizleniyor. Üzüm salkımları çiçekten çıktıktan sonra da salkım bakımı yapılıyor, üzüm olmayan kollar kesiliyor. Sulama, gübreleme ve ilaçlama düzenli şekilde sürdürülüyor. Kaliteli üzüm için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Öte yandan Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARİŞ ziraat mühendisleri de sahada üreticilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan duyurular doğrultusunda üreticiler bağlarında ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Sarıgöl Ovası'nda yetiştirilen dünyaca ünlü Sultaniye üzümlerinin büyük bölümü yaş olarak ihraç edilirken, iç piyasada da yoğun talep görüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, İhracat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sarıgöl'de Üzüm Üreticileri Yoğun Çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Önder Özen Beşiktaş’a geri döndü Önder Özen Beşiktaş'a geri döndü
TFF, Süper Lig’de 2025-26 sezonunu tescil etti TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu tescil etti
Trump: İran’a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz Trump: İran'a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında

14:39
Temas kuruldu Sergen Yalçın’ın yerine kupa canavarı hoca geliyor
Temas kuruldu! Sergen Yalçın'ın yerine kupa canavarı hoca geliyor
14:06
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı” sorusuna dikkat çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
13:20
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu Cinayetin nedeni kan dondurdu
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 15:01:32. #7.13#
SON DAKİKA: Sarıgöl'de Üzüm Üreticileri Yoğun Çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.