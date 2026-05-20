Sarıgöl\'de Üzüm Üreticileri Yoğun Çalışıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticileri, kaliteli ve ihracatlık çekirdeksiz Sultaniye üzümü yetiştirebilmek için bağlarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yağmur çamur demeden bağlarına giren üreticiler, traktör çapasıyla yabancı otları temizleyerek toprağı adeta un gibi işliyor.

Sarıgöl'ün Emcelli Mahallesi'nde üzüm üreticiliği yapan Ahmet Tosun, bağ bakımının önemine dikkat çekerek, "Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur" sözünün bağcılıkta büyük anlam taşıdığını söyledi. Tosun, kaliteli üzüm elde etmek için yıl boyunca yoğun emek harcadıklarını belirterek, "Üzümlerimizin kaliteli olması için bağlarımızı çok iyi bakıyoruz. Doluya, aşırı sıcaklara, toza ve şiddetli yağmurlara karşı bağlarımız örtü sistemiyle korunuyor. Bağ içlerinde ve asmalar arasındaki yabancı otların tamamı traktör çapasıyla temizleniyor. Üzüm salkımları çiçekten çıktıktan sonra da salkım bakımı yapılıyor, üzüm olmayan kollar kesiliyor. Sulama, gübreleme ve ilaçlama düzenli şekilde sürdürülüyor. Kaliteli üzüm için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Öte yandan Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARİŞ ziraat mühendisleri de sahada üreticilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan duyurular doğrultusunda üreticiler bağlarında ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Sarıgöl Ovası'nda yetiştirilen dünyaca ünlü Sultaniye üzümlerinin büyük bölümü yaş olarak ihraç edilirken, iç piyasada da yoğun talep görüyor. - MANİSA