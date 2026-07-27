Sarıgöl'de Üzüm Üretimi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıgöl'de Üzüm Üretimi Artıyor

Sarıgöl\'de Üzüm Üretimi Artıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıgöl'de ekonomik değeri yüksek üzüm çeşitlerine ilgi artarken, bağ dikim alanları genişliyor.

Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden Sarıgöl'de ekonomik değeri yüksek üzüm çeşitlerine ilgi her geçen yıl artıyor. Yeni bağ tesisleri ve yenileme çalışmalarıyla ilçedeki üzüm dikim alanları genişlemeye devam ediyor.

Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ekonomik değeri yüksek üzüm çeşitlerine yönelik ilgi her geçen yıl artarken, yeni bağ tesisleriyle üzüm dikim alanları da genişliyor.

Sarıgöl ve çevre mahallelerde dağ yamaçlarının tesviye edilerek tarıma kazandırılmasıyla yeni bağ dikimleri yapılırken, ekonomik ömrünü tamamlayan eski bağların yerine de modern bağ tesisleri kuruluyor. Böylece ilçede üzüm üretim alanı her yıl artış gösteriyor.

Sarıgöl'ün Ahmetağa Mahallesi'nde 25 çeşit üzüm fidanı satışı yapan Aytaç Ünlükoç, ekonomik getirisi yüksek üzüm çeşitlerine talebin arttığını söyledi.

Ünlükoç, "Bu yıl başta Sarıgöl olmak üzere çevre ilçelere çok sayıda üzüm fidanı gönderiyoruz. Tüplü fidan satışlarımız devam ediyor ve dikimler halen sürüyor. Üreticiler ekonomik değeri yüksek yeni üzüm çeşitlerine yöneliyor. Bu nedenle yeni bağ dikimlerinde önemli artış yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen siparişleri de talepler doğrultusunda gönderiyoruz." dedi.

Sarıgöl ve çevresinde ova ve yayla bağcılığı kapsamında yaklaşık 113 bin dekarlık alanda başta Sultaniye üzümü olmak üzere 9 farklı sofralık üzüm çeşidinin yetiştirildiği belirtildi. Bölgede her yıl kurulan yeni bağlarla birlikte üzüm üretim potansiyelinin daha da artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sarıgöl'de Üzüm Üretimi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi
Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı
Cide’de sel odunları balıkçı barınağını kapladı Cide'de sel odunları balıkçı barınağını kapladı
İran uyruklu şüphelinin midesinden 380 gram metamfetamin çıktı İran uyruklu şüphelinin midesinden 380 gram metamfetamin çıktı
Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı
İzmir-Çeşme Otoyolu’nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar İzmir-Çeşme Otoyolu'nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar

15:55
Putin’den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız
Putin'den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız
15:43
Şampiyon Filenin Sultanları Türkiye’de Çiçeklerle karşılandılar
Şampiyon Filenin Sultanları Türkiye'de! Çiçeklerle karşılandılar
15:38
Otomobilinden inen sürücü, kamyonet sürücüsünü darbetti
Otomobilinden inen sürücü, kamyonet sürücüsünü darbetti
15:16
Ünlü fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Ünlü fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
15:07
Başlamadan bitecekti Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp
Başlamadan bitecekti! Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp
14:56
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 16:43:56. #7.12#
SON DAKİKA: Sarıgöl'de Üzüm Üretimi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.