Sarıgöl'deki Üzüm Bağlarında Sulama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Sarıgöl'deki Üzüm Bağlarında Sulama Çalışmaları Devam Ediyor

Sarıgöl\'deki Üzüm Bağlarında Sulama Çalışmaları Devam Ediyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında hummalı çalışma devam ediyor. Üzüm bağları, damlama ve vahşi sulama yöntemleriyle sulanarak aşırı sıcaklardan etkilenmemesi sağlanıyor. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, üzüm bağlarının sulanmasının hasat sonuna kadar periyodik olarak devam edeceğini belirtti.

19.07.2024 10:21
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında hummalı çalışma devam ediyor. Sulama sezonuyla birlikte bağlar, damlama ve vahşi sulama yöntemiyle sulanıyor.

Sarıgöl Ovası'nda olgunlaşma safhasında olan üzüm salkımlarının aşırı sıcaklardan etkilenmemesi için üzüm bağları damlama veya vahşi sulama teknikleri ile sulanmaya devam ediyor. Sıcak havalarda üzüm bağlarının bol suya ihtiyacı olduğunu dile getiren Emcelli Mahallesi'nden üzüm üreticisi Beytullah Uysal,"Üzüm bağlarımızda salkımlar olgunlaşmaya başladı. Havalar da çok sıcak seyrediyor. Bu nedenle derin kuyu sondaj pompalarından damlama veya vahşi sulama yapmaktayız. Damlaması olan bağlar gece, olmayanlar ise vahşi sulama yapmakta" dedi.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise üzüm bağlarının suya ihtiyaç duyduğu bir dönem olduğunu ifade ederek,"Sarıgöl ve çevresinde çok sayıda derin kuyu sondaj pompaları var. Kimileri ortak olarak yapıldı, kimileri de şahısların. Bir de Buldan ve Afşar barajlarından sezonluk su veriliyor. Üzüm bağlarının sulanması hasat sonuna kadar periyodik olarak devam edecek" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sarıgöl'deki Üzüm Bağlarında Sulama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıgöl'deki Üzüm Bağlarında Sulama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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