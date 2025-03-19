Şarkışla Hayvan Pazarı 21 Mart'ta Yeniden Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Şarkışla Hayvan Pazarı 21 Mart'ta Yeniden Açılıyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kapatılan hayvan pazarı, şap hastalığı nedeniyle alınan tedbirlerin ardından 21 Mart Cuma günü yeniden açılacak.

19.03.2025 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'a komşu illerde görülen şap hastalığı dolayısıyla 3 Şubat'ta kapatılan Şarkışla Hayvan Pazarı'nın 21 Mart Cuma günü yeniden açılacağı duyuruldu.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinden bulunan ve Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı olarak bilinen Şarkışla Hayvan Pazarı, Sivas'a komşu illerde görülen şap hastalığı nedeniyle 3 Şubat tarihinde ikinci bir emre kadar kapatılmıştı. Şarkışla Belediyesi'nden yapılan açıklamada pazarın 21 Mart Cuma günü yeniden açılacağı duyuruldu. Açıklamada, "İlimize komşu il ve ilçelerde görülen şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı kapatılan Şarkışla Hayvan Pazarımız, gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından bu Cuma saat 03.00'te yeniden açılıyor. Üreticilerimizin ve esnaflarımızın mağduriyet yaşamaması için pazar alanında gerekli önlemler alınmış olup, hijyen ve sağlık kurallarına azami derecede dikkat edilmesi önemle rica olunur. Tüm çiftçilerimize ve hayvan yetiştiricilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar dileriz" denildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şarkışla, 21 Mart, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, sivas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şarkışla Hayvan Pazarı 21 Mart'ta Yeniden Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2025 12:22:33. #7.13#
SON DAKİKA: Şarkışla Hayvan Pazarı 21 Mart'ta Yeniden Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.