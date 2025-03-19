Şarkışla Hayvan Pazarı 21 Mart'ta Yeniden Açılıyor

Sivas'a komşu illerde görülen şap hastalığı dolayısıyla 3 Şubat'ta kapatılan Şarkışla Hayvan Pazarı'nın 21 Mart Cuma günü yeniden açılacağı duyuruldu.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinden bulunan ve Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı olarak bilinen Şarkışla Hayvan Pazarı, Sivas'a komşu illerde görülen şap hastalığı nedeniyle 3 Şubat tarihinde ikinci bir emre kadar kapatılmıştı. Şarkışla Belediyesi'nden yapılan açıklamada pazarın 21 Mart Cuma günü yeniden açılacağı duyuruldu. Açıklamada, "İlimize komşu il ve ilçelerde görülen şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı kapatılan Şarkışla Hayvan Pazarımız, gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından bu Cuma saat 03.00'te yeniden açılıyor. Üreticilerimizin ve esnaflarımızın mağduriyet yaşamaması için pazar alanında gerekli önlemler alınmış olup, hijyen ve sağlık kurallarına azami derecede dikkat edilmesi önemle rica olunur. Tüm çiftçilerimize ve hayvan yetiştiricilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar dileriz" denildi. - SİVAS