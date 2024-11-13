Sarp Sınır Kapısı'nda Tır Kuyruğu

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Sarp Sınır Kapısı'nda tırlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu

ARTVİN - Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda tırlar yoğunluk oluşturdu. Karayolunun tek tarafını park ederek kapatan tür sürücüleri sıralarının gelmesini bekliyor.

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısından geçerek ihracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tırlar, yoğunluğa neden oldu

Tır kuyruğu bu kez Artvin'in Kemalpaşa, Hopa, Arhavi ilçelerini bölüm bölüm yoğunlaşmalara neden oldu.

Tır parkları dolunca yada tır sürücüleri tır parklarında talep edilen ücretleri ödememek isteyince, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sağlı sollu yol kenarına park eden tırlar, trafiğin de aksamasına sebep oldu. Sarp Sınır Kapısı'ndan geçmek için ortalama 3 ile 5 gün beklemek zorunda kaldıklarını ifade ederek duruma tepki gösterdi.

Azerbaycanlı tır sürücüsü Ulvi Memmedor," burada zorluk çekiyoruz. 4-5 gün burada sıra bekliyoruz. Yol kenarında beklemek zorunda kalıyoruz. Bazı bölgeler ilçeye uzak olduğundan tuvalet sorunu yaşıyoruz. Gece yol kenarında park halindeyken uyuyamıyoruz. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.