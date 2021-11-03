Saruhanlı Belediyesi, kiracılarına bu yıl da zam yapmayacak

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Covid-19 salgınının yol açtığı ekonomik hasarın giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla 2021 yılı sonunda sözleşmeleri sona erecek olan 930 kiracının 2022 yılı kira ücretlerine zam yapmama kararı aldıklarını müjdeledi.

Başkan Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu ayki meclis toplantısında Belediye mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazların 2022 yılı kira sürelerinin kira artışı yapılmadan 1 yıl süre ile uzatılmasına karar verdiklerini bildirdi. Bu zorlu süreçte vatandaşların ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçirdiğini, esnaf ve çiftçilere destek olmak için böyle bir karar aldıklarını dile getiren Bilgin, şunları kaydetti: "Covid-19 ile mücadele hususunda milletçe bir dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Bizlerde Covid-19 salgınının yol açtığı ekonomik hasarın giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla Belediyemiz bünyesindeki 405 adet tarla, 60 adet Lojman, 272 adet dükkan, 98 adet sanayi dükkanı, 9 adet fırın, 54 adet kahvehane, 24 adet düğün salonu, 4 adet baz istasyonu, 1 adet akaryakıt istasyonu, 1 adet Otel ve 2 adet Sosyal olmak üzere toplam 930 kiracımızın kira ücretlerine zam yapmayacağız. Konuyu Belediye Meclisimizde görüşüp karara bağladık. Hayırlı olsun. Vatandaşımızın, esnafımızın, çiftçimizin, kısacası tüm kiracılarımızın yüzü gülsün."

Başkan Bilgin, Belediye meclisinde geçen yıl da aynı kararı alarak kiracılarına destek olduklarını hatırlattı. - MANİSA