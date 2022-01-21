Üye Girişi
Saruhanlı Belediyesi'nde işçinin yüzünü güldüren sözleşme - Son Dakika

Saruhanlı Belediyesi'nde işçinin yüzünü güldüren sözleşme

21.01.2022 10:29
Saruhanlı Belediyesi'nde işçinin yüzünü güldüren sözleşme

Saruhanlı Belediyesi ile Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) arasında 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Saruhanlı Belediyesi ile Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) arasında 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. 240 işçiyi kapsayan sözleşmeye göre Belediyede en düşük taban işçi maaşına yüzde 55 zam uygulandı. Böylelikle (çocuk yardımı, 15+15 olmak üzere yılda 2 defa yevmiye ücreti ve bayram ikramiyeleri hariç) en düşük işçi maaşı net 4 bin 752 TL'ye yükseldi.

Belediye Başkanlık makamında düzenlenen imza törenine Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Belediye İş Sendikası Manisa Şubesi Başkanı Gökay Sezgin, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal, SARBEL A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arguz, Kültür ve Sosyal İşler Birimi Sorumlusu Aysun Helvacıoğlu, işyeri temsilcisi Hasan Kozlu, işçi temsilcileri Cem Çalış ve Ayhan Oruç ile diğer görevliler katıldı.

Daha önce yapılan görüşmeler sonucunda varılan mutabakat metinleri taraflar arasında karşılıklı olarak imzalandı. 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2023 tarihlerini kapsayan 2 yıl süre zarfında geçerli olacak anlaşma kapsamında belediyede görevli 240 işçinin maaşlarına yüzde 55 zam uygulandı. Böylelikle (çocuk yardımı, 15+15 olmak üzere yılda 2 defa yevmiye ve bayram ikramiyeleri hariç) en düşük işçi maaşı net 4 bin 752 TL'ye yükseldi. Ayrıca, taraflar arasında 2 yıllık süre içinde enflasyon rakamlarının açıklandığı dönemlerde, maaşları görüşmek üzere tekrar bir araya gelme kararı alındı.

Kadrolu işçilere yüzde 33 zam

Öte yandan Saruhanlı Belediyesi ile (Belediye-İş) arasında Belediyede görevli 16 kadrolu işçiyi ilgilendiren 2 yıllık toplu iş sözleşmesi daha imzalandı. Buna göre kadrolu işçilerin maaşlarına 2022 yılı için yüzde 33, 2023 yılı için ise açıklanacak enflasyon rakamı + yüzde 10 puan zam uygulanacak.

Başkan Bilgin, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, işçinin ve emekçinin yüzünü güldürecek bir düzenlemeye daha imza attıklarını ifade ederek, "Bizler işçinin, emekçinin hakkını elbette vereceğiz. Sosyal belediyecilik bunu gerektirir. Bugüne kadar nasıl ki işçilerimizin haklarını kollayıp savunduysak bundan sonra da aynı hassasiyetimizi sürdüreceğiz. CHP'li Belediyeler olarak işçilerimize asgari ücretin üzerinde maaş vereceğimizi beyan etmiştik. Biz asgari ücretin 500 lira üzerine çıktık. Hayırlı olsun."

Belediye İş Sendikası Başkanı Sezgin ise işçiye verdiği desteğinden dolayı Başkan Bilgin'e teşekkür etti. - MANİSA

Saruhanlı Belediyesi'nde işçinin yüzünü güldüren sözleşme
Saruhanlı Belediyesi'nde işçinin yüzünü güldüren sözleşme
Saruhanlı Belediyesi'nde işçinin yüzünü güldüren sözleşme

YORUMLAR
500

Saruhanlı Belediyesi, Türkiye, Bayram, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Saruhanlı Belediyesi'nde işçinin yüzünü güldüren sözleşme - Son Dakika Ekonomi


Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi         
15:57
İçişleri Bakanı Soylu: Karlı günlerde bimekânlar, yaşlılar ve sokak hayvanları önceliğimiz İçişleri Bakanı Soylu: Karlı günlerde bimekânlar, yaşlılar ve sokak hayvanları önceliğimiz         
15:52
Meral Akşener'den duygusal paylaşım! 5 yıl önce kaybettiği ağabeyi Nihat Gürer'in ölüm yıl dönümünü unutmadı Meral Akşener'den duygusal paylaşım! 5 yıl önce kaybettiği ağabeyi Nihat Gürer'in ölüm yıl dönümünü unutmadı         
15:40
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
İstanbul'da taksici dehşeti! Kadın turisti önce kaçırdı, sonra darbetti İstanbul'da taksici dehşeti! Kadın turisti önce kaçırdı, sonra darbetti         
15:18
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı         
13:33
Hamsi bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü! Fiyatı 25 TL'ye düştü Hamsi bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü! Fiyatı 25 TL'ye düştü         
13:12
Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi         
12:07
Dünyada bir ilk! New York Belediye Başkanı Adams, yarın ilk maaşını kripto para olarak alacak Dünyada bir ilk! New York Belediye Başkanı Adams, yarın ilk maaşını kripto para olarak alacak         
12:07
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
15:57 Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi
15:55 Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok
15:51 İçişleri Bakanı Soylu: Karlı günlerde bimekânlar, yaşlılar ve sokak hayvanları önceliğimiz
15:44 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Covid-19'a yakalandı
15:40 Meral Akşener'den duygusal paylaşım! 5 yıl önce kaybettiği ağabeyi Nihat Gürer'in ölüm yıl dönümünü unutmadı
15:38 Milyonların merak ettiği haber! İşte EYT için masadaki 5 formül!
15:02 Uzmanından önemli uyarı: Türkiye'de uyuz vakaları yüzde 50 arttı, ailecek geliyorlar
15:18 İstanbul'da taksici dehşeti! Kadın turisti önce kaçırdı, sonra darbetti
15:18 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Biz hiçbir zaman 'Ukrayna'ya saldıracağız' demedik
15:18 Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 16:00:49. #1.11#
SON DAKİKA: Saruhanlı Belediyesi'nde işçinin yüzünü güldüren sözleşme - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement